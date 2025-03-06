電影評論學會｜劉青雲5奪影帝卻自認膚淺 談善言稱最大勁敵係自己 (21:52)

「第三十一屆香港電影評論學會大獎」頒獎典禮今天（6日）舉行。劉青雲和談善言分別憑《爸爸》和《虎毒不》，奪得最佳男演員及最佳女演員。

劉青雲從頒獎嘉賓鄭秀文手中接過獎項，他說：「聽完主持講關於我的評論，我都不知自己演出那麼有深度，一直以來都覺得自己有點膚淺，多謝導演等了我多年，亦多謝戲中的家人，一班很用心演戲的人，給了我很多啟發和新想法，我們的城市得幾百萬人，很難要求自己的電影有幾十億票房，但我相信保持自己的特色和內涵，好好發展，一定有好好機會。」

獲獎後的談善言帶點激動說：「這刻才有真實感，這個獎是鼓勵和支持，多謝導演陳小娟花了幾年時間，寫了個角色給我及團隊。多謝家人，尤其是我媽咪，是她帶領我找到『淑貞』，希望電影幫到不同媽媽打開話匣子，重新討論現代母職及喚醒子女對母親謝意。」

青雲和談善言一同受訪，青雲5奪電影評論學會最佳男演員，他表示很開心，感謝電影評論學會多年來對他的支持，他經常看他們對電影的評論，講得很清晰、有內涵，對他幾有啟發。

電影評論學會指他在《爸爸》中演得有深度，他在台上卻說自己演技膚淺？青雲笑說：「深度來自導演和劇本，我本身是這樣。（怎慶祝？）沒特別慶祝，天寒地凍趕快回家。」問到會否增加下月膺金像獎影帝信心？他說：「不會，是兩樣不同的事。（對自己可有信心？）我一向對自己有信心，獎不重要，最重要是現在看到整個電影圈很熱鬧，今日得獎的電影都很優秀，好似《破•地獄》和《九龍城寨之圍城》，都很有香港特色，又有好的票房成績，未來可以多用本土文化特色發展。」

對於導演霍耀良離世，青雲表示認識對方，在電影上沒合作過，但在無綫合作過，很久沒見面。說到他有份參演的《風林火山》快將上映，他表示未收到消息，笑說：「該片在2017、2018年拍攝，再不上映，就會看到我後生的樣。」

談善言表示來到現場，直至上台領獎都好緊張，獎座在手那刻很感動，但叫自己冷靜。問她可有信心再下一城，奪金像獎最佳女主角？她跟青雲一樣，指兩獎的機制和投票方法各有不同，她說：「平常心，沒特別信心攞獎，入圍的電影我都看過，大家都演得好好，要看評審口味。（最大勁敵？）自己是自己最大敵人。」她希望有機會與劉青雲合作。

陳茂賢執導的《破•地獄》獲十大推薦電影之一，表示很開心，至於會否增加他攞金像獎最佳電影和導演信心，他表示抱平常心，希望入圍的都攞獎，最希望演員許冠文、衞詩雅和朱栢康攞獎。

對於文雋批評電影評論學會冷待《破•地獄》，他說：「前輩有他的看法，那裏有獎就去那裏攞獎，前輩對後輩溺愛，但我不覺得要特別溺愛，每部電影的演員，都值得支持，大家都很努力，正如考試，一定有人考得好，有人考得不好。（沒大獎會否可惜？）沒所謂，拍戲初心不是為攞獎 。」

說到《破•地獄》將於4月4日上映加長版，他表示原本127分鐘，現在141分鐘，加長了關於黃子華身邊事情，包括子華同父異母的弟弟岑珈其戲分等，而戲中金燕玲身世、以及衞詩雅結尾那幕戲，也會原汁原味重現眼前，而加長版是重新剪接。

（即時娛樂）