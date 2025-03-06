楊受成率300藝人員工睇《哪吒2》 張敬軒已看2次 李幸倪帶父母捧場 (22:04)

《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）自上月22日在香港上映以來，目前已破3000萬元票房。英皇電影作為電影的港澳四大發行商之一，老闆楊受成與楊太率領張敬軒、李幸倪、泳兒、周家怡、沈震軒、溫碧霞及歐陽震華等，請集團300名員工及親友一同到尖沙咀戲院觀賞《哪吒2》。

張敬軒表示電影太精彩，他已看了2次，他說：「第一次是看劇情內容，第二次是補漏細節，以及重新聆聽配樂，支持很有才華的音樂人朱芸編。」他笑說從小聽哪吒中國傳統神話長大，對故事有親切感，見到電影在不同細節位，在對7﹑80年代文化致敬，例如俊俏版哪吒是70年代哪吒原型。他向大家推介《哪吒2》，提醒觀眾記住看《哪吒1》才進場，更建議老闆出4小時版本。

李幸倪和泳兒知道老闆包場睇電影後立即報名，李幸倪帶同家人觀看，她表示對中國神話深感興趣，知道《哪吒2》在電影史上已打破多項紀錄，而且關於親情，所以邀請父母觀看。她覺得電影中哪吒形象百變，打鬥場面震撼，而劇情大反轉更是意想不到。泳兒笑言自己是星爺迷，見到電影中很多港式無厘頭風格十分爆笑，能夠與公司同事們包場，全場人拍案叫絕，氣氛輕鬆自在。

楊受成表示平時少看動畫，但《哪吒2》令他看得非常投入，他指電影蘊含中國傳統文化精粹，哪吒孝順、重情義，電影除了超越荷李活動畫技術，當中有關中國傳統美德發揮得淋漓盡致，令他深受感動。

（即時娛樂）