亞洲電影大獎｜康城影帝役所廣司獲頒終身成就獎 (14:51)

《第18屆亞洲電影大獎》將於本月16日假西九文化區戲曲中心舉行，大會今天（7日）宣布「終身成就獎」得主為日本殿堂級影帝役所廣司，以表彰他40多年來對電影的深遠影響。役所廣司是有「日本奧斯卡」之稱的日本電影學院獎史上最多次入圍影帝的男演員，他曾四度奪得最佳男主角，更憑《新活日常》勇奪康城影帝，演技備受國際肯定。如今再獲「終身成就獎」，為他的演藝生涯寫下新的里程碑。

役所廣司表示︰「我認為這個獎項是為了鼓勵我們繼續努力而頒發的。」當被問及如何看待「終身」與「成就」時，他感慨：「這次的終身成就獎的『成就』，對我來說不僅是對過去的肯定，更提醒我，即使走到這條路的最後，我也要傾盡餘力，全力以赴，盡可能為這條道路再做出一點貢獻。」對於一直支持他的影迷，他滿懷感激：「原來自己也有支持者啊。有了這份信念，就能鼓起勇氣繼續前行。」役所廣司以「十分認真地玩耍」形容其電影人生，他談到獲外界譽為「教科書級」的演技代表時謙遜地說︰「什麼是教科書級演員呢？在演戲的過程中，我也時常對自己產生疑慮，總是在自問自答這個問題。」

回顧40年演藝生涯，役所廣司表示所有演過的角色都令他難忘︰「並不是說我沒有後悔演出的作品 ，但也正因為有那些作品，造就了今日的我。我在電影與演技方面仍有很多未完成的夢想，所以直到如今，我也能夠一直持續當演員。」被問到如今的年輕演員與自己剛入行時有何不同，他坦言︰「現在大多數的年輕演員從小就被培養面對鏡頭，這一點跟我這一代人有很大的不同。我第一次看到在動的自己，看到影片中的自己，大概是我成為演員之後的事。這確實是我感受到與年輕演員們之間的不同之處 。」作為影壇大前輩，役所廣司向年輕演員提出最真摯的建議：「因為大多數時候都是扮演人類角色，希望你們對不同的人抱有興趣，跟不同的人深入交流，希望你們能真正享受作為演員的工作。唯有對生活與人性保持好奇，才能詮釋真正動人的角色。」

役所廣司原本擔任公務員，因受仲代達矢的舞台劇觸動而投身演藝圈，並憑NHK大河劇《德川家康》及《宮本武藏》一舉成名。他以《談談情跳跳舞》橫掃日本金像獎、藍絲帶獎、電影旬報、報知及每日映畫賞五大影帝，憑內斂而富張力的演技，成為日本影壇的重要代表。役所廣司的影響力不止於日本，他在國際影壇同樣備受肯定。他憑《失樂園》而聲名遠播，憑《鰻魚》獲頒康城金棕櫚獎。他曾參演金球獎最佳影片《巴別塔》及奧斯卡金像獎鉅作《藝伎回憶錄》。2023年，役所廣司憑《新活日常》榮獲康城影展最佳男主角，成為日本影史第2位獲此殊榮的演員。

（即時娛樂）