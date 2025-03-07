羅家英爆阿姐讚馮盈盈身材好 見真人後疑惑老婆點解咁講 (18:42)

羅家英相隔20年再拍無綫節目，今天（7日）與馮盈盈、關楓馨出席飲食節目《飲茶》宣傳活動時，表示自詡對飲茶有研究便一口答應，怎料開工時才發現節目是介紹茶樓的飲食文化，結果邊拍邊吃，體重上升。家英哥透露平日與太太汪明荃（阿姐）也會去茶樓開餐，兩人口味不同，他喜歡吃牛肉燒賣和牛肉腸粉，阿姐就愛食芋角和蘿蔔糕，不吃牛肉和蝦餃。談到兩人近日在街上恩愛拖手，家英哥說︰「她很遴迍，很喜歡拖住我，所以我們外出時會拖手，頗恩愛。」

談到拍檔馮盈盈，家英哥透露阿姐曾表示「盈盈好好身材」，結果看到真人後有點失望。他說︰「盈盈最靚是對腳﹗為何阿姐會這樣說呢？」馮盈盈解釋︰「我跟阿姐多數在台慶時見面，我穿了晚裝突顯身材。」對於被網民批評拍節目時似路人，她說︰「好事，因為我親民、貼地。」家英哥透露拍攝時被馮盈盈和關楓馨激親︰「我要裝腔作勢罵人，她們就扮乖﹗我罵得最多是馮盈盈，她駁嘴、搶對白，但後生女應要這樣，不用給我面子﹗」馮盈盈說︰「我沒不給家英哥面子，因為他開明玩得、又Nice又隨和。我被他感染到，玩得更開心，喜歡在他面前搶說他從前演出的電影經典對白。」家英哥透露獲關禮傑稱呼為爸爸，他因此視關楓馨為孫女。他說︰「見到孫女很收斂，沒胡亂說話，沒搭膊頭和拖手，很規矩。」

（即時娛樂）