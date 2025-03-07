193藉新歌直線反擊鍵盤戰士︰罵完開心我當做善事 (20:07)

男團ERROR成員郭嘉駿（193）近日將入行6年的感受化成歌詞，創作出新歌《Keep Walking》。他坦言入行以來經歷過高低起跌，有時沒做錯事也被罵， 更被部分人唾棄。「我想對自己說，無論別人怎樣，我也要堅持自己的信念，要爭氣﹗《Keep Walking》這名稱，是回應某些鍵盤戰士對我的惡意抨擊。今後即使再收到Hater的閒言閒語，我也會繼續走自己的路。」

193曾多次留言反擊網民的指控，他自言只是個EQ麻麻的普通人，入行以來一直做自己，跟網民理論很正常。「每個人都有情緒，是很正常的事，但要懂得找出口。我抒發的方法就是說出自己的意見，網民說出他們的感受也是釋放情緒，講完後開心又舒服。只要不是人身攻擊，就無傷大雅。」不少人認為藝人不應跟網民罵戰，193不認同，覺得藝人將情緒埋藏起來，累積太多負能量會抑鬱。「我是過來人，從前不懂釋放情緒方法，曾向醫生求助。有段時間，可能我們突然紅了，多了人認識，面對很多輿論壓力、被冤枉做了根本沒做的事，很不開心。我現在已看化，雖然仍會因為網民的留言而生氣，但已會分辨出對方是善意的批評還是無理取鬧。如對方罵我後舒服點，我便當自己盡了社會責任令對方開心，做了善事。」

《Keep Walking》是193第3首填詞作品，他希望將來也能為自己的歌曲填詞，甚至是作曲。「希望能參與每首歌的歌詞及MV創作。我雖然未懂得創作流行曲，但願意嘗試，就像當日學填詞時慢慢開始。有時候，我會在洗澡時哼出幾個音或1、2段副歌，覺得幾好就會錄下來備用。」193直言其創作的歌曲旋律仍屬幼稚園程度，暫時未有滿意的作品，但相信前路有無限可能性，希望作曲會成為他明年的目標。

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（即時娛樂）