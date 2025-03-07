陳浚霆出道10年首支單曲《大個之後》MV任達華友情演出 (21:35)

陳浚霆入行10年，在無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演龍璟風（風少） ，為很多觀眾認識，但他最初是參加《超級巨聲4》入行。 他喜歡唱歌的初心一直沒有改變，只是一直尋找機會，想給大家煥然一新的感覺，用歌手身分讓大家接受，他除搞笑外，也有深情一面，希望大家在他的歌聲內感受到。

陳浚霆首支單曲《大個之後》在2023年底已給大家聽了一小部份，但整首歌曲一直未正式在任何媒介曝光。基於他太在意第一份作品的心意，不停精益求精，思前想後，不斷修改才有現在這個版本出現，期望大家看過此歌MV覺得滿意。

陳浚霆在單曲創作初期，花數月揀歌，最後挑選由葉澍暉作曲的Demo後，他跟監製莊冬昕及葉澍暉說，想要一份送給家人的歌詞，因很多時大家說起「愛」，都會由男女之間的愛為首，但他認為對家人的愛，其實都是很難表達或說出口，可能有些朋友，還未能說到多謝，就已失去機會。他希望大家聽了《大個之後》有所啟發，對家人的愛永遠不要追悔。填詞人黃厚霖的歌詞完美表達了現代人每天忙碌著打拼，卻疏忽了最重要的愛。

他在歌曲完成後非常深思熟慮MV如何拍攝，他在個人首支MV中演繹魔羯座的力量，親自拜訪MV導演和團隊，向他們表達MV故事想要呈現的畫面，當導演要求一位具份量的嘉賓參演時，他便透過長輩幫忙，誠意邀請華哥（任達華）幫忙演出，慶幸華哥也喜歡這MV劇本，願意抽出檔期參與。MV另一亮點是小演員黃梓樂參與拍攝，令MV生色不少。陳浚霆更是首次跟電影製作團隊拍攝MV，心情緊張又興奮。在台前幕後都是電影班底下，他的壓力相對增加。一位是影帝、另一位是影壇新星，他不容有失。

（即時娛樂）