呂爵安魏浚笙 《膠戰 RUN FOR YOUR LIVE》4‧20開騷 (12:40)

《膠戰 RUN FOR YOUR LIVE》將於4月20日於灣仔會展舉行。(呂爵安Ig圖片)

呂爵安、魏浚笙、黃正宜、劉沛蘅、徐浩昌、岑珈其宣布將於4月20日假灣仔會展舉行《膠戰 RUN FOR YOUR LIVE》。(我們這【6膠】Ig圖片 / 明報製圖)

ViuTV綜藝節目《膠戰》將於4月20日搬上舞台,呂爵安(Edan)、魏浚笙(Jeffrey)、黃正宜(阿正)、劉沛蘅(Hillary)、徐浩昌(肥腸)、岑珈其宣布將於4月20日假灣仔會展舉行《膠戰 RUN FOR YOUR LIVE》,門票3月17日早上10時公開發售,票價分為980元、780元及580元。「6膠」先後在社交平台上載《膠戰 RUN FOR YOUR LIVE》宣傳海報及公布詳情。

Edan表示︰「我估好膠好睇,你唔係唔膠入場牙馬?」有份演出的阿正搞笑回應「會入場睇」,令不少網友大笑。Jeffrey說︰「We are back!! Are you ready?膠戰膠到暈﹗」Hillary則說︰「好耐冇合體啦!仲記唔記得我哋呀?(我哋係~~ 6膠~~)今年除咗電視見,估唔到仲可以現場親身見到大家﹗膠粉們,久等了!到時見﹗」珈其表示︰「點估到做做吓《膠戰》會做到上台,全靠你哋每一位膠粉支持。約定你,到時見﹗」肥腸說︰「時間、地點終於有啦,搞啲咩?再話你知,我哋仲商量緊。6膠喎,值得期待吓先嘅。膠粉們,ARE U READY?﹗」阿正說︰「想問吓有幾多人係第一眼搵唔到我?放心啦,420台上面一定搵到我。準備好,膠戰膠到暈~氹氹轉菊花園﹗」

(即時娛樂)