呂爵安魏浚笙 《膠戰 RUN FOR YOUR LIVE》4‧20開騷 (12:40)

ViuTV綜藝節目《膠戰》將於4月20日搬上舞台，呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、黃正宜（阿正）、劉沛蘅（Hillary）、徐浩昌（肥腸）、岑珈其宣布將於4月20日假灣仔會展舉行《膠戰 RUN FOR YOUR LIVE》，門票3月17日早上10時公開發售，票價分為980元、780元及580元。「6膠」先後在社交平台上載《膠戰 RUN FOR YOUR LIVE》宣傳海報及公布詳情。

Edan表示︰「我估好膠好睇，你唔係唔膠入場牙馬？」有份演出的阿正搞笑回應「會入場睇」，令不少網友大笑。Jeffrey說︰「We are back!! Are you ready？膠戰膠到暈﹗」Hillary則說︰「好耐冇合體啦！仲記唔記得我哋呀？（我哋係~~ 6膠~~）今年除咗電視見，估唔到仲可以現場親身見到大家﹗膠粉們，久等了！到時見﹗」珈其表示︰「點估到做做吓《膠戰》會做到上台，全靠你哋每一位膠粉支持。約定你，到時見﹗」肥腸說︰「時間、地點終於有啦，搞啲咩？再話你知，我哋仲商量緊。6膠喎，值得期待吓先嘅。膠粉們，ARE U READY？﹗」阿正說︰「想問吓有幾多人係第一眼搵唔到我？放心啦，420台上面一定搵到我。準備好，膠戰膠到暈～氹氹轉菊花園﹗」

（即時娛樂）