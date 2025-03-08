鄭秀文6場澳門騷門票售罄 稱有賣飛壓力 兩拍片感謝支持 (13:14)

鄭秀文（Sammi）將於5月9至11日、16至18日在澳門威尼斯人綜藝館舉行6場《You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025》，門票昨天（7日）開賣後旋即售罄。Sammi知道後非常開心，坦言事前一直有售票壓力。她在社交平台兩度拍片分享心情︰「非常非常非常之開心，喺做做吓training嘅時候，公司打嚟同我報喜訊，澳門6場演唱會啲飛好快完全售罄。好多謝，真係冇諗過，嗰度6場澳門演唱會，其實都係一個大場，60000幾張飛，多謝晒大家，冇諗過，真係冇諗過，完全超乎想像，所以好多謝大家，我會繼續加油做到最好﹗」

Sammi晚飯時再次拍片多謝歌迷支持，她說︰「多謝大家咁支持，因為畢竟喺澳門好少做咁大嘅場地，同香港嘅規模一樣，萬幾人，同埋一次過賣咁多場，仲係四面台。一次過要賣咁多飛，噚晚都有啲壓力，有少少壓力，於是就食啲零食去止壓。今日就覺得唔好咁有壓力，繼續做好自己，繼續training，繼續去上堂，點知上堂上唔夠一個鐘頭，就已經傳來好消息，賣晒啦啲飛。我覺得好開心，真係一票都不剩﹗好多謝大家，大家咁給力去支持我，我一定好給力咁去做好自己。但係，我今晚要好給力咁食埋呢餐先，因為我好開心，所以約咗啲同事出嚟輕鬆吓，慶祝我哋第一關過咗。希望5月澳門演唱會、四面台，咁大嘅場館，都可以做得好盡善盡美。我應承大家，一定會盡力﹗」

（即時娛樂）