葉童62歲生日前夕出席新戲首映 大批粉絲現身送祝福 (13:52)

葉童今天（8日）62歲生日，生日前夕與謝君豪、許月湘、黃定謙、車婉婉出席新戲《淺淺歲月》首映禮，獲大批影迷到場應援及大叫「生日快樂」。她表示生日願望是繼續有好發展︰「年紀愈大，愈發現時間珍貴。希望這部電影受歡迎，會有更多拍戲機會，跟其他藝人多合作。」將於本月23日62歲的謝君豪自言跟葉童年紀相若，演夫婦十分適合，希望未來能再合作。他說︰「我『登六』後很享受坐公共汽車有2元優惠。去年工作太忙，生日願望是今年有少許休息時間、享受個人空間，可以周圍去影相，我最喜歡 捕捉別人吃東西時真情流露的畫面。」

葉童稱謝君豪拍戲時未為她影靚相，謝君豪連忙解釋︰「我要尊重別人，不敢亂舉機拍攝女藝人。每位女性的心態也不同，我喜歡拍攝別人進食時的照片，女藝人未必喜歡。」葉童說︰「謝君豪幫我影相，怎會不喜歡？基本上，我企出來時，都可以影。」 謝君豪答應今天帶備私伙相機出席《淺》片的花車巡遊宣傳活動，為她影生日靚相留念。談到葉童有不少年輕女粉絲，她說︰「我的粉絲什麼年紀都有，也有很多是追隨多年的內地粉絲。他們已看了這部戲幾次優先場， 我很感動。我性格較內向，不懂跟太多人社交，所以沒辦影迷會，多是他們自發性支持。他們愛惜我的心意，我是知道的，自己唯一可以做的，就是有多些不同演出回饋他們。」

（即時娛樂）