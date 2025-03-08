痞子無間道｜黃子恆可憐身世曝光 麥美恩爆舒服鬧人秘訣 (15:16)

TVB劇集《痞子無間道》昨晚（7日）一集改走感人路線，一直自封「我真係好壞㗎」的奸角范泰帥（黃子恆飾）原來當年對思朗（麥美恩飾）一見鍾情，於是跟隨她一起考捕快，但因天資有限而仕途黯淡。西門丁（陳少邦飾）看中思朗，竟以升官利誘范泰帥加入細作行列，並安排他打劫方便轉換身分。原來一切只是西門丁離間思朗及泰帥的詭計，利用范泰帥收集對自己有利的情報，並令思朗對變壞的范泰帥徹底死心，轉投自己懷抱。有觀眾看完後猜測西門丁之前是扮死，其真正身分是終極Big Boss袁雨就。

思朗雖然表面兇悍，說話沒彎轉，但對范泰帥口硬心軟、念念不忘，亦百般忍讓及照顧蠻不講理的失智母親萬千霞（馬海倫飾）。麥美恩接受TVB.COM訪問時坦言秦思朗是個很寶貴的角色，她說︰「佢好代表到現今一啲事業型女性，由童年開始到做咗高級捕長，當中經歷太多苦，所以佢不得不硬淨咁面對外面嘅人，佢所有嘢都要一個人撐住。今次個角色好玩咗，因為佢為咗個人目的可以好不擇手段，有一種亦正亦邪嘅感覺。我之前有拍兩套古裝嘅經驗，其實我個人越少面部表情同動作，個氣場就會越強。另外因為平時我做主持都識得用丹田發聲，所以要訓話同埋鬧人嗰啲場口唔會話好辛苦。」麥美恩預告思朗在結局周將會遇到更多驚天動地的大事件：「到時我會有好多豐富情感嘅發揮。」

（即時娛樂）