林盛斌紅館開騷星光熠熠 張敬軒送護髮用品 笑爆全場 (15:50)

林盛斌（Bob）昨晚（7日）在紅館舉《The Bobfather Finale 2025》，全場7000座位爆滿，除了父母、太太及4個子女，過百圈中好友亦捧場支持，包括汪明荃、薛家燕、肥媽、姜皓文夫婦、張繼聰夫婦、伍詠薇及丈夫、樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）及太太楊洛婷、陳展鵬夫婦、洪永城夫婦、周柏豪、李佳芯、胡定欣、胡杏兒、高海寧、陳曉華、馮盈盈、劉佩玥、張振朗、蔡潔、小肥、陳慧敏、劉浩龍和王晶、葉念琛導演等，星光熠熠﹗用了22年由新城電台走到上紅館舞台，成為第5位紅館舉辦Talk騷的藝人，阿Bob在台上聽到全場觀眾掌聲，忍不住流下男兒淚！

兩個多小時的演出上，阿Bob分享不少生活趣事。16歲大女兒霏霏最近成為傳媒及網民焦點，阿Bob就將兩父女的一段手機文字對話公開，叫她不要介懷網絡留言。阿Bob稱沒想過女兒未受網民攻擊影響，反而同情他們。他說︰「我好感動，冇諗過個女嘅消化能力仲勁過我，好叻！一個16歲嘅𡃁妹，頂得住成人世界網絡嘅攻擊。」阿Bob更透露霏霏男朋友一家也有入場支持。

阿Bob找來了他低潮、失意會聽的歌《My Way》原唱者張敬軒任嘉賓，張敬軒感謝阿Bob在他初來港時送上關心，令他感到很溫暖。張敬軒說︰「淋過雨嘅人，先會想喺人哋淋雨嘅時候幫人擔遮。」張敬軒感概談到方大同的離世，令他整個星期在家有種說不出的失落和悲傷，所以要好珍惜大家還可以經常見的朋友。他說︰「睇見台下嘉賓陣容媲美電視台同電台頒獎禮，足以證明阿Bob嘅人緣。」

張敬軒說身為後輩，要送禮物給前輩阿Bob。他在衫袋內拿出一把梳及髮膠，說知道阿Bob其實有頭髮，大概每兩日剃一次頭，所以要送他這兩樣禮物。阿Bob笑指從未收過如此實用的禮物，兩人更即場試梳，笑爆全場。 最後，現場屏幕顯示出「不自力量」4個字，Bob表示若反轉這4個字，就會看到力量是來自否定，故此很感激沿路上曾指他不自量力的人，全靠他們否定讓自己可以登上這舞台。他說：「雖然呢條路唔易行，途中會有好多打擊，但咁樣先會令自己更勁、更堅強。」

（即時娛樂）