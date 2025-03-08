Sica變Q版外星人 Phoebus著陳年西裝扮總裁 (17:19)

ViuTV節目《P1X3L 5G上位計劃》將於明晚（9日）播出新一集，限定組合P1X3L 5G為上位，決定要著得好好睇睇，所以特別舉辦了《第一屆P1X3L 5G Fashion Show》，眾人屆時會穿上修讀時裝設計的學生畢業優秀作品行Catwalk。為了隆重其事，他們請來陳安立（Brian）、蔡宛珊（Sarika）擔任主持。開騷前，他們先來一場熱身，分別穿上自己配搭的服飾測驗時裝觸角。Sica自稱一身Indie文青裝束，被Brian笑指跟平日落街的衣著沒分別，只是欠了一個口罩。Phoebus以霸道總裁造型出場，實情是因為身上的西裝褸放了在衣櫃底好一段日子，藉此機會才拿出來穿一次。

為了能在Fashion Show上率先挑選出場服飾，P1X3L 5G分組進行遊戲爭取分數。他們在《Fashion Sell》遊戲中穿上製作組預備的服裝，然後落力向Brian和Sarika推銷。Marco穿上「啪啪紙」服裝出場時，WinWin在旁「啪」他身上的「啪啪紙」。Brian見狀稱他們為《啪啪Partner》，Marco立即表示︰「咩嚟㗎？好奇怪喎你講埋啲嘢！」Marco的反應令Brian和Sarkia忍不住笑起來。Sica和Ash選中外星人裝束，她們手忙腳亂中竟然穿出創新著法，Sica搖身一變成為Q版外星人，更因此深得George喜愛。George拍手大叫︰「好Cute呀！勁得意呀呢個！」

（即時娛樂）