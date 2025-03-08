孫耀威談胞妹與婚外情主角鄭梓浩斷聯 籲大家小心勿受騙 (17:29)

孫耀威昨晚（7日）出席《仁濟醫院周年慈善餐舞會》時稱近日忙於巡迴演唱會，除了內地，下月也會到吉隆坡開騷。他說︰「其實我也很想在香港開騷，希望熟習了演出，將最好的留待最後才做。最後一站演唱會可以在香港及台灣舉行，台灣是我出道的地方，我已詢問了小巨蛋的檔期；香港就是我的家，而且現在又多了啟德新場地。不過，我最想在紅館開騷。小時候儲錢去看張國榮、譚詠麟的演唱會，有種情懷在那裏。如申請到檔期就好，希望明年能成事﹗」

張學友近日再因身體不適取消3場廣州演唱會，孫耀威說學友是他在歌藝上的學習對象︰「他的唱法非常損耗精力﹗我比他年輕，也覺得不容易。他有少許瑕疵，就代表真實。我覺得他已經是神人﹗我已唱到喉嚨生繭邊緣，現在已不能如從前唱得那麼癲。我以前愛飲紅酒吃辣，現在滴酒不沾，也不吃辣，被太太（陳美詩）強迫常拿着暖水壺似『虧佬』。現在，我每天打網球練心肺功能，很健康。年紀大要保養，我現在百毒不侵，反而太太開始喜歡喝酒，把我的酒都飲了。」

已婚的胞妹孫美賢去年捲入「小四」風波，被揭搭上《中年好聲音2》參賽者鄭梓浩。孫耀威透露妹妹跟妹夫一切安好，還結伴滑雪慶祝男方生日。他說︰「大家都是成年人，不用擔心。人生會遇上很多事，不是每個人都把每件事處理好，努力向前吧！其實事件不是媒體寫得那麼瘋狂，只是有些人加鹽加醋。不說太多了，我們的家庭一切正常，有什麼要追究就交給律師處理。妹妹被我罵醒了？我不會罵她，其實沒什麼好罵。據我所知，當初是發生了一些問題，已交給律師處理，但我不太清楚細節。」至於孫美賢是否已跟鄭梓浩斷絕聯絡，孫耀威表示︰「新聞都有說，防止詐騙，大家都要小心點。」

（即時娛樂）