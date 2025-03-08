林盛斌笑張敬軒送頭髮用品好癲 盼幾年後再開紅館四面台 (19:05)

林盛斌（Bob）昨晚（7日）在紅館完成《The Bobfather Finale 2025》後受訪，表示首登紅館舞台心情激動，出場時已忍不住落淚。他說︰「我全晚已盡力，表現值90分。衷心感謝圈內外朋友撐場，但我內疚仍遺忘邀請一些朋友，如下次再有機會開騷，一定會邀請他們。」談到演出嘉賓張敬軒，阿Bob稱兩人相識多年，都是玩得之人，事前沒夾過在台上的對話及軒仔送的禮物。他說︰「軒仔一口答應做嘉賓，還特別調動工作前來。我們不常見面，但會互相關心問候，看着對方成長。軒仔從沒問價錢，連車馬費也不要。他的禮物真的很癲，認真有心思﹗」

阿Bob透露事前沒告知家人會在台上分享生活日常，他回想幾年前開騷只有太太捧場，這次除了太太，幾個仔女、父母、外父外母也現身，覺得非常感動，也能令子女明白其工作。談到大女霏霏的男友一家也有入場觀看，阿Bob說︰「第一次見未來親家，他們很友善，讚我這個騷好看。他們開心，我就開心﹗我們在後台合照，朋友都讚霏霏的男朋友靚仔，還跟他合照。」提到他在台上表示下個目標是成為首位在啟德體育園開棟篤笑的藝人，阿Bob表示︰「說笑吧了，這是我的個人想法。我擔心即使向入場觀眾派100元，也湊不夠入場人數。希望幾年後再有機會在紅館開騷，挑戰四面台演出。」

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（即時娛樂）