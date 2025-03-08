袁詠儀透露魔童明年海外升學 對兒子何時拍拖心情複雜 (19:54)

袁詠儀今天（8日）出席她主演的電影《OMG!阿媽有喜》宣傳活動，表示該片在馬來西亞賀歲檔的票房排第3，目前仍在上映，香港成績會如何就沒多想。她說︰「我一向很少想票房的事，最重要是拍攝過程開心，成品對得住自己和觀眾，而且現在觀眾口味難以捉摸。」

袁詠儀表示接拍《OMG》是因為講述父母與子女相處的題材新鮮，她拍完後反思身為家長要多聆聽子女心底話，父母的說話絕非永遠都是對。袁詠儀說︰「幸好兒子（張慕童，魔童）會和我傾心事，他會說七成，當然希望他分享更多。他明年會去外地升學，仍未決定讀什麼。他喜歡編曲和作曲，為人父母當然希望子女修讀可以謀生的科目，但我覺得他畢業後要面對自己人生，讀大學時最重要是開心，找到喜歡的事。找喜歡的女朋友？也沒辦法，父母都不想子女早拍拖，但到子女長大了，又擔心他們無拖拍。」

談到她相隔16年再返TVB拍劇，袁詠儀稱是被新劇《模仿人生》的劇本吸引︰「我看過很多齣張曦雯演的劇，合作後覺得她很勤力、容易溝通，台前幕後也合作愉快。監製、導演也樂意討論，保留我當初不想一直復仇的想法。足夠休息時間？合約寫明我能有時間睡覺，如樣子有變化，導演會叫我回去睡覺。」說到獲網民讚素顏樣子有氣質，她表示︰「我平日不愛化妝，可能大家看慣了我素顏。」

（即時娛樂）