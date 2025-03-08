陳瀅自爆曾被分手 朱敏瀚恨當爸望將來有1子1女 (22:30)

《痞子無間道》進入結局周，周嘉洛和陳瀅今天（8日）與朱敏瀚、王灝兒（JW）等出席宣傳活動時直言不捨得，他們表示4年內合作了兩輯《痞子》系列劇集，算是一個完結。陳瀅表示如開拍時裝版，未必再是《痞子》系列。周嘉洛說︰「古裝劇不必貼近現實，如拍時裝版，就是另一玩法，目前未知監製想法。」

活動播出陳瀅在劇中因被拒婚而掌摑周嘉洛的片段，陳瀅透露那場戲拍了兩個Take，第一次因大家情緒過大而要重拍。周嘉洛說︰「當日要走出錄影廠冷靜一下。我們平日拍攝時多數嘻嘻哈哈，那天的現場氣氛很靜，心情特別沉重。我現在重看，仍有抽心之痛。」陳瀅被問到可認為打周嘉洛兩次太少時說︰「拍第一次時太大力，我不是想報仇，但當刻真的有受打擊和被傷害感覺。」周嘉洛笑言不似陳瀅，他未試過在現實生活中拒絕人，只有被拒絕的經驗。陳瀅反駁︰「我求學時曾拒絕男生，長大後沒太多被表白的機會， 所以例子不算多。我曾收過男同學寫着『我們分手了』的短訊，我想致電對方了解，卻打不通電話。我現在已記不起他的樣子。」JW在現場看到與劇中父親陳榮峻的對手戲時落淚，她回憶當日拍攝也有哭。

幾位主角在活動上跟飾演各人童年版的小演員同台，朱敏瀚抱起其中一名小妹妹時充滿父愛，被周嘉洛取笑恨當爸。朱敏瀚坦言想將來有1子1女，他避談想何時結婚，只說不想跟子女有太大年齡差距，希望能跟兒子一同踢足球。說到緋聞女友陳曉華有優良基因，兩人將來的孩子一定可愛，朱敏瀚笑而不語，隨後重申兩人是朋友。他說︰「我一向低調，但低調還低調，朋友還朋友，有好消息會同大家宣布，不會突然抱住BB女見人。」

（即時娛樂）