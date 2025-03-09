張敬軒驚喜現身街頭樂隊The Flame海濱Busking現場 謝霆鋒視像支持 (11:47)

謝霆鋒雖有工作在身未能到場，但仍透過視像跟現場觀眾表達謝意。（Ig圖片）

街頭樂隊The Flame在灣仔海傍busking，深受市民歡迎，他們曾與歌手合作busking，早前The Flame唱出謝霆鋒的《玉蝴蝶》，獲網民幫手在社交平台狂tag謝霆鋒，喜獲本尊回應，昨晚（8日）The Flame繼續在灣仔海濱busking，雖然霆鋒未有現身，但在昨晚9點，霆鋒和主唱Kit（張潔瑩）在iPad連線，現場逾千市民起哄，霆鋒表示因工作在身未能出現，但對所有人表達感謝，之後Kit唱出霆鋒演唱會主題曲《逆行》時，將iPad傳給現場觀眾，霆鋒還向大家揮手打招呼。

除了霆鋒透過iPad連線現身外，頭戴黑色帽兼穿皮褸的張敬軒，突然現身人群中，令粉絲瘋狂尖叫，軒公自封是熱心市民張先生，他和Kit合唱《青春常駐》，之後又代謝霆鋒唱歌，和Kit合唱《活著VIVA》，瞬間令現場變成大型K房，及後他坐在地上繼續看表演，隨後又被叫出場唱出《餘震》，再令全場尖叫及拍掌。

事後軒公在社交平台貼相，他寫道：「幸福嘅一夜，要共最美的人分享每個夜晚。呢個城市好多愛, 好多音樂, 好多感情, 好多思念。多謝 @kitzzzzxdd同band，令我哋每一個人都充滿電。」

阿Kit也在社交平台分享相片，並感恩寫道：「WHAT A NIGHT!一晚兩個，兩個呀大佬，多謝 @chefnicookies（謝霆鋒）抽時間同我地facetime；多謝@hinscheung（張敬軒）嘅出現，你話呢張相我地兩個塊面油到煎堆咁，我都係要post架喇，我諗我今（昨）晚真係贏左99.9%香港人，多謝你地每一位，無限感恩，希望你地都袋左啲開心走，Unti next time，大家好，我係張潔瑩，我會繼續努力唱歌㗎。」

（即時娛樂）