車婉婉曾因媽媽離世感不開心而失聲 要囝囝學識講廣東話 (12:12)

由薛家燕、范振鋒及思敏主持的新城《開心大派對》節目，昨日（8日）邀請了最近被喻為「幕霸」的車婉婉受訪。家燕姐與婉婉曾在TVB古裝劇《皆大歡喜》合作，家燕姐讚婉婉在《中年好聲音》擔任主持出色，又讚她執生能力超強，記性又好。

婉婉透露有機會擔任《中年好聲音》主持，是無綫高層曾志偉親自邀請。她表示起初壓力好大，為了在台上與參賽者互動，每季開始前都會落足心機做好準備，收看參賽者逾200條片，又會逐個看資料，提早返錄影廠看他們綵排，並跟參賽者傾偈，第一集曾試過因兼顧拍劇，只睡了1小時就趕回錄影廠看參賽者綵排，以便清楚了解流程及參賽者在台上表演。

她感謝節目監製和曾志偉給予好多空間，去年託《中年好聲音》鴻福舉行個人演唱會，她坦言曾有段時間因媽媽離世而不開心，心情影響導致失聲唱不到歌：「嗰時把聲好沙，唔係唔想唱，而係唱唔到，好似漏咗氣咁，冇咗高音同假聲，後來慢慢好番。」阿范表示記得當時見到婉婉唱不到，他也感到心嗡。

昨天湊巧是3.8婦女節，家燕姐與婉婉是家庭與事業成功的女性典範，婉婉表示無論工作幾忙都好，一定要早起湊囝囝返學，再到灣仔街市買餸，再開工拍劇及主持《中年好聲音》。家燕姐亦表示當年自己同樣要兼顧子女及拍戲，同樣要先照顧好子女食早餐及上學，才安心去開工。

談到囝囝BBQ車浚義，婉婉指一定要囝囝學好中文及識講廣東話：「懷胎時已同老公講明，囝囝在香港長大，唔可以唔識中文， BBQ有時同我講英文，我唔答佢，話佢做咩講英文，你係中國人嚟嘛。」

（即時娛樂）