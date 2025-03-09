倪樂琳首度主持綜藝節目獲鼎爺讚賞 林正峰慘遭差別待遇 (12:40)

由李家鼎、黃亞保、林正峰、應屆港姐冠軍倪樂琳（Ellyn）主持的《鮮美湛江美景遊》，將於今晚（9日）及下周日（16日）晚十點翡翠台播映，為觀眾介紹湛江美景及美食。

今次是Ellyn首度主持綜藝節目，她全程零怯場表現自然，口齒伶俐，經常孖住鼎爺和保哥啄住林正峰！鼎爺和保哥也對Ellyn讚不絕口，讚她知書識禮兼「美貌與智慧並重」；反觀兩位大前輩對林正峰一味喪踩，更一度將最細粒的蠔分給林正峰，與獲得超級肥美靚蠔的Ellyn相映成趣。

今晚播出第一集，4位主持走訪湛江漁人碼頭，見識超大條鷹鯧魚之餘，Ellyn還獻出了人生第一次「活捉龍蝦」；之後，4人在前香港先生呂熙帶領下，品嘗新鮮現撈湛江蠔，原來是次也是Ellyn人生首度吃蠔，原因是她覺得蠔很腥，但自從這次旅程開了「蠔戒」後便停不了。

在這一集的美食之旅中，保守估計Ellyn最少2次品嘗了當地特色美食：沙蟲及泥丁。Ellyn接受TVB.COM訪問時坦言，今次是人生第一次食沙蟲及泥丁，故要鼓起很大勇氣才做到：「好大突破，成世都冇辦法想像會將佢哋擺入口！我本身已經好怕蟲，更加唔好話擺入口，但為咗拍攝，我就鼓起勇氣試食，原來都Ok嘅，尤其炸沙蟲，只要你唔好諗住佢係沙蟲就得。而用泥丁煲嘅嗰啖粥，係我咁多年以嚟食過最鮮甜嘅。」

談到首度主持綜藝節目零怯場，Ellyn坦言全靠3位前輩支持及照顧：「佢哋都有傍住我，我記得拍第一個Item其實Ng咗幾次，但佢哋都有叫我唔好緊張，之後適應咗慢慢去番正軌。鼎爺同保哥真係好照顧我，保哥會夾餸畀我哋，鼎爺就教咗我好多嘢，我記得頭一、兩日，鼎爺見到我有啲位唔記得入（要講嘢），佢會輕輕拍我，提我要講嘢喇，又教我講長稿嘅秘訣。」

（即時娛樂）