韋禮安澳門開騷 感慨近期太多意料之外 籲樂迷活在當下 (14:25)

韋禮安提到他的歌曲《明天再見》，表示這首歌是為了提醒大家珍惜每一個當下。（大會提供）

台灣男歌手韋禮安的《「如果可以，我想和你明天再見again」2025 澳門演唱會》，昨晚（8日）在澳門倫敦人綜藝館舉行。這場音樂盛宴不僅展現韋禮安音樂才華，更讓現場觀眾感受到他與歌迷之間深厚情感。

演唱會甫開始，韋禮安以《See You on Monday》及《轟炸》炒熱全場氣氛。隨後以廣東話向澳門觀眾打招呼，韋禮安還幽默地與觀眾互動，分享自己作為「I」人（內向型人格）性格，好開心能透過音樂與大家相識。他鼓勵歌迷透過音樂找到面對生活挑戰的力量，並環顧四周回答fans大字報提問。在演唱會中，韋禮安與觀眾大合唱《慢慢等》、《還是會》及《如果可以》，全場歌迷熱情回應。

韋禮安自彈自唱了《不用告訴我》﹑《似曾》以及《Mend》，展現了他多才多藝的一面，盡顯音樂才子魅力。每一首歌曲都讓觀眾陶醉他的音樂世界中。

韋禮安提到他的歌曲《明天再見》，表示這首歌是為了提醒大家珍惜每一個當下，尤其今天唱這首歌蠻有有感觸，說：「由年初到今天，我們經歷了很多的意料之外，好像在提醒我們，有時候永遠不知道明天的到來，《明天再見》這首歌，隨時隨地在提醒自己，更加要珍惜每個當下...最近真的想得很多，做自己想做的事情吧！」韋禮安感恩是音樂帶給了他很多，有一些更是他無法想像，好開心他的音樂可以療癒很多人，對他很有意義。

韋禮安還分享關於《而立》這首歌的故事。他回憶起自己30歲時，創作這首歌的心情，並坦言如今已經38歲，時間飛逝讓他感到有些不安。他笑稱自己最近似乎又回到了那種「強迫自己」的狀態，並透露可能會將這段追尋自我過程寫成新作品，但也幽默地表示：「我不保證寫得出來！」整場演唱會充滿了感動與歡笑，韋禮安不僅用音樂療癒了觀眾，更透過真摯的互動讓歌迷感受到他的寵粉之心。

（即時娛樂）