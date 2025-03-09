譚嘉儀離開無綫 結束14年賓主關係 以獨立歌手身分再出發 (17:22)

無綫離巢潮持續，繼姜麗文、余思霆，陳婉衡、甄采浠、黃一鳴﹑何遠東﹑吳嘉儀﹑李佳芯、游莨維和江嘉敏，先後宣布離巢後，曾奪勁歌頒獎禮「最受歡迎網絡歌星獎」及「最佳演繹女歌星」的36歲譚嘉儀，今天（9日）也在社交平台宣布離巢，結束和無綫14年賓主關係，展開人生新一頁。

譚嘉儀拍片時感到不捨兼落淚，她指要離開熟悉的地方不容易：「更何況是一個栽培了我14年的地方！在這14年間，所學到的及經歷過的都實在太多！非常感恩公司帶給我的所有！」

她憶述當年在機緣巧合下，參加了《超級巨聲3》，當時的她大學還未畢業，家人要她兩者兼顧到，才放心讓她參加，後來比賽結束後，便馬上收到邀約加入公司。隨後譚嘉儀曾試過當節目主持及嘗試拍劇，跟不同前輩及同事學習，雖然當時她未算正式歌手，但有這麼多機會嘗試不同的工作，是真獲益良多。

譚嘉儀表示直到家姐結婚，當時創作了人生第一首單曲《印記》送給胞姊，她寫道：「亦正因為這份禮物，令我推出了第一首派台歌曲，從而開始有機會去接觸唱劇集歌，好感恩公司給我這些機會，是劇歌令更多人去認識到譚嘉儀，亦令我終於可以一圓當歌手的夢想！後來更曾獲得過獎項，這些一切一切都是公司給我的，謝謝。

多謝公司的栽培令我成長！多謝所有曾經給我機會的導演監製們！多謝梳化服嘅同事！多謝所有照顧過我的經理人！多謝星夢、TMG！未來我會繼續努力！以獨立歌手身份重新出發，希望帶給大家不同的音樂！同時亦希望大家可以繼續支持我啦，謝謝！」

（即時娛樂）