譚詠麟病倒3次已痊癒 精神奕奕亮相籌款騷 回應健康狀况 (17:47)

面色紅潤的譚詠麟坐在台下打氣，他不停指揮又起身和唱，表現生猛兼中氣十足。（鍾偉茵攝）

有網民留意到他早前的網上相片，似乎消瘦不少惹人擔心，譚詠麟笑指身形沒變。（鍾偉茵攝）

譚詠麟（阿倫）去年患病失聲宣布取消內地演唱會，身形明顯比前消瘦，加上減少社交活動，健康狀况惹外界關注。經過休息的譚詠麟，早前出席友人飯局又落場踢足球，再度活躍。昨晚（8日）阿倫精神奕奕率領明星足球隊成員，包括黃日華和羅家英等，到無綫電視城參與《博愛歡樂傳萬家》慈善節目，幫手呼籲大眾捐款。

明星足球隊其中6人包括莫家淦、衛志豪、羅鈞滿、伍偉樂、張智軒、潘梓鋒組成的「老六兄弟」，節目中又唱又跳《卡拉永遠OK》。面色紅潤的譚詠麟坐在台下打氣，他不停指揮又起身和唱，表現生猛兼中氣十足。

譚詠麟聯同「老六兄弟」做訪問，期間長老級羅家英加入，他與譚詠麟示範試聲唱高音，聲音鏗鏘有力。譚詠麟表示自己負責帶領足球隊成員做跳唱歌手，幫他們圓夢和爭一口氣。

今年是明星足球隊成立40周年，如有時間考慮搞慶祝活動，亦會繼續參與行善。提到去年身體不適取消演唱會，譚詠麟解釋去年底在衢州期間染上感冒，以為自己已痊癒，怎知到達惠州又再度身體不適，臨開演唱會前一晚，甚至連一首歌也唱不到，無奈取消演出。兩度患病的他隨後返港，卻因為出席歌迷聚會後，感覺周身骨痛，檢測後發現感染新冠病毒，連續病倒3次。

有網民留意到他早前的網上相片，似乎消瘦不少惹人擔心，譚詠麟笑指身形沒變：「病完是虛弱一點，但沒有瘦過，可能網民過度關心和描述。惠州補唱原定在4月19日，但場地批文未出，推遲至6月1日。」有網民指他盤髮疑髮線向上移，他輕鬆回應：「是Blessing！祝福大家每朝起身，都好似頭髮一樣朝氣勃勃。」

談及張學友最近因生病，再次取消巡唱，阿倫認為每個人做法不同，張學友可能不能接受演出有小瑕疵，才決定取消，出發點是好事。有指張學友日前創下個人巡迴演唱會1000場紀錄，阿倫也不遑多讓，他說：「我沒有數過，應該都差不多，唱了那麼多年，連同溫拿，可能不止這數目。」

（即時娛樂）