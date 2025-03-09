李幸倪獲炎明熹請食飯感老懷安慰 讚Gigi成熟開朗 (22:15)

李幸倪（Gin Lee）全新專輯《Leap of Faith》已上架，今日於商場舉行簽唱會，獲逾百粉絲到場支持。她不時在社交平台分享愛貓「杏仁糊」生活照，粉絲為送偶像驚喜，特別找人扮貓上台送花，逗得她笑不攏嘴。她之後又與現場觀眾玩遊戲，兩名小粉絲模仿偶像的甫士動作。Gin Lee唱《無愧於當初的我》、《單戀這件小事》及《企好》，最後跟粉絲合照。

Gin Lee感激粉絲撐場，透露有定期搞粉絲聚會，現時粉絲會約有1000多名會員。她會盡量抽空帶領他們組成義工隊，每月做慈善探訪或集體捐血，為社會出一分力幫助有需要人士，但成立慈善基金會的手續繁複，暫時未有此打算。Gin Lee直言想開演唱會，已入紙申請開紅館騷，預計最快明年才有檔期，若時間和情况許可，亦不介意物色其他場地開騷。

Gin Lee將過去兩年所推出的歌曲輯錄成今張專輯，明白現今出實體碟不容易，多謝公司支持，碟內附有書籤、貼紙及分享她的工作與生活日常。「部分是旅行所拍下，又有些相片對我意義好重大，十足一本回憶錄。例如有一張相只是一支筆，正是當年我簽約英皇所用，像見證一個旅程新開始，有特別意義。」她會好好保存該支筆以作紀念，笑言相信可以用來下次簽新約，應該快過用來簽婚書。

Gin Lee曾在《聲夢傳奇》擔任炎明熹（Gigi）導師，相隔多年，Gigi早前首次請她食飯，她笑說很感動因等了良久，感覺老懷安慰。「Gigi好乖女，第1次請老師食飯，知她忙於應付學業，考試壓力又大，稍後會再約她見面。傳她遇上合約問題，有沒有鼓勵她？）見Gigi狀態好好，不需要太擔心，相信她有自己計劃。如果她有任何需要，想找人給意見，我隨時準備好跟她分享和給予支持，但不會主動問太多，怕變成壓力。」她讚Gigi比以前成熟，感覺亦較開朗。以往Gigi可能說話比較謹慎，現在學會大膽表達，有個人想法跳出框框，還很搞笑，令她好開心。

（即時娛樂）