孟耿如稱老公黃子佼不會復出 宣布「無限期關閉社群」 (11:30)

孟耿如稱黃子佼沒有復出的計劃，而她亦不支持老公復出。（fb圖片/自由時報資料圖片）

台灣藝人黃子佼前年涉嫌性騷擾及騙女生影裸照，警方搜查其寓所時，發現他的個人硬碟，收藏百部從偷拍網站購買的不雅影片，其中7段女主角是未成年少女，黃子佼遭台北地檢署起訴，黃在審理中否認犯罪，檢方求刑7至9個月。

台北地方法院去年12月3日宣判，依違反《兒少性剝削防制條例》無正當理由持有兒童或少年之性影像罪，判處黃子佼有期徒刑8月併科罰金10萬元（下同，約2.38萬港元），罰金部分得易服勞務，可上訴。

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據台媒報道，近日黃子佼和太太孟耿如被拍到享天倫的畫面，再次掀熱議，孟耿如昨天透過社交平台向外界道歉：「我深深抱歉這段時間造成的所有傷害。黃先生做了錯事，傷害了許多人，事發第一時間，我錯愕惶恐不可置信，身為妻子及孩子的母親，當下只想到以家人身分發聲，卻做出一些急切及不適切的發言，想再度為當時有欠思考造成的傷害，及受傷的所有人致歉。」

對於外界議論紛紛，孟耿如坦言這段時間大家的聲音她都接受：「我理解大家對黃先生復出演藝圈的疑慮及擔心，他並沒有復出的計劃，我也不支持。我認為黃先生不會、也不應該再出現在公眾視野中。我深刻認知到自己不只身為母親，同時也是公眾人物，必須以更加自肅及反省的態度生活。」

孟耿如宣布將無限期關閉所有社交平台帳號，不再公開發表任何信息，誠心反省，將時間與心力專注守護家人教育與成長，她寫道：「再次真心對這段期間，被我傷害、波及與影響的一切深深致歉，謝謝大家。」而她個人經營品牌已陸續於去年底至今年結束及暫停，或完成經營權轉讓，偶有的無價冥想及分享課程亦已暫停。

（即時娛樂）