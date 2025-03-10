劉浩龍佛山開騷 孖JW合唱 以樂壇新人姿態重新出發 (11:54)

《劉浩龍「思覺失調20」巡迴演唱會─佛山站》早前圓滿結束。演唱會以劉浩龍（師兄）經典歌曲「思覺失調」為整個流程故事主軸，並分為3部分：沉溺、釋放、療癒，將內心深處掙扎與渴望，巧妙地融入音符之中，用音樂向大家訴說靈魂故事。

首部分以師兄多年來經典情歌作貫穿，如：《記得》、《緋聞男友》、《神呀！求求讓我睡》等，更聯同JW（王灝兒）合唱觀眾耳熟能詳的歌曲《滄海遺珠》，18年後再度和女嘉賓以合唱形式呈現給樂迷，令觀眾大呼驚喜。

師兄還化身跳唱歌手，接連唱出《師兄》、《重口味》、《餓狼傳說》等，以一連串快歌熱舞炒熱氣氛，尾段更大騷肌肉，展示努力健身成果。

是次演唱會由概念﹑編排製作到演出細節，師兄首次以主辦身分全程參與其中，從耳熟能詳經典旋律，到別出心裁全新演繹，久未在舞台上跳唱的師兄表示，說：「為了令觀眾覺得值回票價，今次以製作人身分角色，和導演編排歌單，更花時間找老師學唱歌和跳舞，以及每日努力健身做運動，全力以赴目標就是以最佳狀態見歌迷。」

當晚最感動的其中一幕，是全場觀眾大合唱《二等天使》，而故事最後以師兄出道至今心路歷程作分享，鳴謝一眾台下「戰友」一路相伴，分享期間更感動落淚。

演唱會尾聲觀眾反應非常熱烈，師兄再度登台演出精心安排金曲串燒，包括《追魂記》、《十惡不赦》、《爛命鴛鴦》等，再度掀起高潮，眼見全場觀眾都站起來合唱，師兄說：「好唔捨得呀！見到人開心我就開心，希望大家當我係新人，我會努力重新做好歌手。」除了嘉賓JW之外，當晚更有一眾朋友遠道而來支持師兄，包括合伙人林盛斌、蘇永康、梁漢文、鄭希怡等，一起見證這位「樂壇新人」的重新出發。

完場前，師兄感慨說：「《思覺失調》除了是20周年，同時也可以是新開始，期待在巡迴演唱會的下一站，能與更多歌迷重逢，共同延續音樂的美好。」

（即時娛樂）