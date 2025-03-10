盧巧音相隔3年再開騷 4.26麥花臣辦個唱 帶出人生7個階段 (12:43)

盧巧音（Candy）相隔3年再度用音樂和樂迷分享音樂旅程，繼2022年6月舉行Candy Lo Timeline Concert，3年後同樣以Timeline時間綫為主題，展現她的豐富音樂歷程。Candy將於4月26日（周六）於旺角麥花臣場館舉行《麥花臣節X盧巧音 時間綫II演唱會2025》，是次演唱會門票將於3月12日（周三）網上預售，3月18日（周二）公開發售，票價分為VIP-HKD 980元 / CAT 1-HKD 780元 / CAT 2-HKD 580元。

對於相隔3年再辦個唱，Candy說：「今次演唱會與3年前比較，信息傳遞氣氛都有改變，3年前演唱會感覺比較沉實，氣氛比較深沉。今次雖繼續以Timeline為題，未必係延續，可以講係重溫，將時間線概念再次活現觀眾眼前。」

每個人對時間感覺總有不同，Candy說 : 「時間對我嚟講係一個概念，每個人心目中嘅概念都有主觀性，我覺得我哋係活喺過去、現實與未來嘅混合當中 如果有時光機，我希望重返20歲時候，可以再從頭開始過，將所有嘢都做得更加好。」

演唱會將以「重溫」和「創新」為主軸，帶出7大人生階段：RE-VISIT、RE-EXPLORE、RE-SET、RE-ALIGN、RE-START、RE–CLAIM和RE–IGNITE，「我冇諗過要點樣劃分7大人生階段，反正人生都係等食、等瞓、等死，只係由我哋自己點樣唔同階段活得更有意義，更有內容，到老嘅時候再回望，覺得自己冇枉過﹑亦冇後悔就得。」

樂迷在今次演唱會能細味Candy由初出道強烈搖滾性格，到近年追求健康減碳生活品味，她希望今次可以藉歌聲，與歌迷回憶彼此之間相伴成長的時間線。問到對今次個唱會否有何期望？她說：「我對演唱會冇特別期望，以平常心看待，反而希望觀眾帶著輕鬆心情來睇，到演唱會結束離開時候，可以攞到啲嘢走，例如回憶...大家一齊返到以前成長嘅片段，回顧過去嘅自己，大家都有得着。」

（即時娛樂）