陳健安分享Busking經歷 吳林峰偕女友放假充電 盧巧音為下月底音樂會熱身 (13:35)

陳健安（安仔）、糖妹、吳林峰和盧巧音，日前出席在麥花臣場館舉行的第二屆「延音MusicSus─青少年街頭音樂表演擴展計劃」終期匯演。

安仔打頭陣獻唱《戀愛腦之死》，並透露去年剛好在同一場地舉行首個實體騷，重臨舊地演出份外有感覺。安仔勉勵眾學員：「有時會遇到好多問題，令自己喜愛的音樂得到磨蝕，但唱歌目的是令自己開心，不要想太多會從中得到什麼，只要在唱歌時獲得最爽的感覺就可以。」

他指開騷前與學員們交流入行多年來於音樂路上的經歷、心態及如何應付困難：「要好好記錄曾經擁有過的所有事，人會好容易忘記經歷過的事，亦都會忘記曾經懶惰過的事，好的記得要讚賞自己，不好的要自己好好反省。」

對於活動計劃鼓勵青少年投入街頭音樂表演，安仔回憶起C AllStar曾於2009年間，連續14個周末於旺角街頭表演往事：「這段經歷是好重要試煉場，好多事都會是隨機發生，也會有人突然想挑戰你，即席點唱，好多點滴，要著重自己心態，想如何令自己進步及變強。」

身兼評審及導師的吳林峰，大讚今屆學員質素高：「創作及唱歌方面都很高質，令我感受到他們的熱誠，反而是他們教懂我Passion不是關年齡事的，對音樂的想法也好新鮮。（跟學員們合作？）隨時歡迎他們來找我。」他亦指完成3月頭音樂會後，將跟女朋友放假充電：「上次放假已經是1、2年前了，完成音樂會後，給自己一星期假期，到郊區深山遊，感受大自然靈氣及慢活一下。」

連續2年擔任該計劃導師的糖妹大呼好玩：「之前跟學員去busking，他們會選唱『糖兄妹』的歌，我跟他們說選自己喜歡的歌就可以，但最終同一首歌唱足兩次，他們他倒是很會尊重老師，就選擇我們的歌，反而我笑言也想試唱別人的歌，另外，回想起看見他們穿著校服跑來上堂的片段，讓我回憶起當年自己夾band的情景。」

至於最後出場的盧巧音連唱《垃圾》及《好心分手》兩首經典名曲，表示早前與一眾學員Busking，當日天氣寒冷，但也無阻眾人熱情：「是他們熱情分享到一些青春給我，在短短時間他們一點也不緊張，使出渾身解數，他們給我的感覺好勇敢，亦懂得把握每一個機會，真的好難得。這個年代任歌手或音樂人真的一點也不容易，但他們仍然勇敢地踏出這一步，所以他們是值得好好幫助的。」

4月底於同一場館開騷的她笑言，趁機率先踩場warm up：「踏足舞台都好開心，尤其是這個舞台有種特別感覺，因為3年前我也是在這裏舉行音樂會。不過是次個唱就未必趕及製作新歌，可能會選唱一些以往比較少唱的舊歌，Rundown仍在構思中，希望能夠構思精彩的歌曲次序，給觀眾帶來深刻的感覺。」

（即時娛樂）