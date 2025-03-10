黎耀祥登襄陽城 憶拍《神鵰俠侶》大場面 麥包分享試飲高濃度白酒感受 (14:39)

2人去到大部分港人均耳熟能詳的華山，皆因華山是不少武俠小說中高手比武的聖地。（無綫提供圖片）

麥包嘗過兩種酒後，感嘆一句：「52度同53度雖然差1度，味道分別好大，聞我就覺得52度攻鼻少少嘅。」（無綫提供圖片）

由黎耀祥和麥長青主持的《江湖見》，今明兩晚播出第6及第7集，2人先後到了岳陽樓、襄陽城、華山及大雁塔等名勝。（無綫提供圖片）

由黎耀祥和麥長青主持的節目《江湖見》，今（10日）明（11日）兩晚播出第6及第7集，2人先後到了岳陽樓、襄陽城、華山及大雁塔等名勝。

今晚（10日）播出第6集，祥仔和麥包登上了襄陽城，說起襄陽，金庸對這個地方情有獨鍾，麥包指出原來金庸在其作品中，足足提過襄陽260次，鍾情程度可想而知。祥仔則憶述當年拍攝《神鵰俠侶》時，其中一場提過其飾演的周伯通與其他高手齊齊守護襄陽城，他指當年拍攝相關場面時相當壯觀：「我哋幾大高手，嚟到襄陽城幫郭靖解圍，8條威也飛落空地大戰蒙古軍。」他笑指直到今天來到襄陽城，才駭然發現原來城前沒有空地，四周只有護城河。

明晚（11日）播出第7集，2人去到大部分港人均耳熟能詳的華山，皆因華山是不少武俠小說中高手比武的聖地。為了以最佳及最美的角度、將江湖的世界呈現到觀眾眼前，製作組動用航拍機及專業攝影機，360度拍攝華山宏偉險峻的美景。祥仔又教路指，要登上高達1614.7海拔的華山，並不一定要徒步而上，反而可乘坐「北峰索道」舒服地邊享受美景、邊登上這個古代的武林聖地。

這一集的美食主打，2人介紹了「中國四大名酒」—陝西西鳯洒，貴州茅台，山西汾酒，四川盧州老窖，並順道到了寶雞的柳林鎮，品嘗酒精濃度高達52及53度的原漿酒，祥仔取笑麥包是「酒鬼」！

2人品酒時，麥包展現了對酒的認知，他嘗過兩種酒後，感嘆一句：「52度同53度雖然差1度，味道分別好大，聞我就覺得52度攻鼻少少嘅。我以前飲威士忌、白蘭地，有時飲多咗係有少少辛苦，同埋（醉嘅）period好長，反而白酒快（醒）啲。」

（即時娛樂）