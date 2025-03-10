劉詩昆86歲生日勁精靈 穿紅噹噹外套為女兒伴舞 (19:40)

國寶級鋼琴大師劉詩昆前天（8日）86歲生日，太太孫穎為丈夫在鋼琴學院舉辦了一場名為「彈/彈琴‧談/談情」的藝術表演慶祝。劉詩昆一身醒神打扮，精神抖擻現身並致歡迎辭，他說：「今天好高興大家蒞臨，邀請得來自北京、澳門、莫斯科、日本的朋友到來，還有本地和澳門的一些小天才，有機會讓他們能發揮他們的藝術才華，這次活動我太太花費了很多心機，我卻沒有太多準備。今天還有我兩個小孩子，是今天的小主角。」

以音樂、愛與傳承融入的音樂會，除有一班本地和澳門的小朋友表演「鋼琴接力賽」、聲樂表演，他們更邀請得昆曲名家趙津羽表演《牡丹亭•遊園》、日本藝術家奥津健太郎與奥津健一郎表演日本傳統藝能狂言《東渡》、孫穎和爸爸孫傑以二胡、鋼琴合奏《小城故事》與《賽馬》兩曲。

小朋友為劉詩昆接力彈奏生日歌後，女兒劉蓓蓓（貝貝）帶領一班小朋友大跳《APT.》作結，劉詩昆當見到小朋友跳得興起，不禁上前以鋼琴伴奏，見女兒跳得開心，他也在背後為女兒伴舞，全場拍掌，派對在愉悅的歡笑聲中結束。

音樂會中加插了一個名為「從星座與心理學看人生…」環節，孫穎對星座有研究，這次就請來心理學家，從星座和心理學不同角度，探討人的性格與兩性關係，孫穎談到另一半時說：「我同劉老師可以話是前世奇緣，今生使命。一個人能在年富力強時找到自己的使命，並專注加以實行，這是極大的幸福與幸運。」

（即時娛樂）