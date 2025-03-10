方大同離世｜張繼聰Kay傷感未釋懷 關心角度看薛凱琪帖文 (20:25)

「香港電影導演會」周年晚宴暨年度頒獎典禮今晚（10日）在尖沙咀一酒店舉行。張繼聰與太太謝安琪（Kay）結伴到場，2人與方大同同期加入樂壇，得知方大同離世均傷心不已，於社交平台悼念，提起此事時張繼聰仍傷感，表示需要時間釋懷，心情雖然比之前稍好了一點，但也要慢慢適應好友離開，他說：「我們和張敬軒、王菀之、農夫當年很親密，大家心情差不多，因為這件事，大家又多些問候對方，亦會多些關心auntie。」

張繼聰稱一早知對方病，只可以講方大同積極面對，知道離世消息立即向對方家人求證，他說：「當然很傷感，都沒辦法，現在更加明白要好好愛惜身邊的人，做想做的事，會和自己講，好友離世不用再被病痛折磨，經常幻想心裏面和他傾偈，內心有一種安慰，是他留低了很多很精彩音樂給我們，亦留低了他做人處世態度，令我最感動是他經歷與病魔搏鬥狀况幾痛苦，仍然正面和溫柔，就如我當初第一認識他，很榮幸認識到這個傳奇朋友，相信時間愈久，更加印證到他是音樂傳奇。」

對於薛凱琪發文悼念方大同，卻被網民質疑宣傳演唱會，張繼聰稱完全感覺不到有這回事，他說：「我和薛凱琪以前入行時經常見面，好自然會從朋友立場看這件事，我會站在關心角度去看她的文章，她亦一定過得很不容易，希望她快點找到方法走出這個傷痛。」

（即時娛樂）