Lokman咖啡店結業 拒談蝕幾多 當攞經驗：跌咗先知道有幾痛 (21:27)

MIRROR成員楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK ）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger ）、陳瑞輝（Frankie）聯同ERROR成員何啟華（Dee），今晚（10日）出席「香港電影導演會」周年晚宴暨年度頒獎典禮。

問Dee是否過檔做第13人？他笑言兩邊發展﹐問眾人是否特地到場認識導演「𢱑撈」？Lokman直言：「最底嗰浸係『𢱑撈』，面嗰浸唔可以咁核突，都係開心食飯，如遇到好劇本，片酬少啲都唔介意。」AK補充：「係話畀大家聽我哋得閒，可以搵我哋，唔係『𢱑撈』。」問MIRROR成員會否幫呂爵安（Edan）照顧「嫂子」林明禎？他們表示不相識，只認識對方，私下沒合作過。

Lokman有份投資的咖啡店早前結束營業，他指不關忙於工作事，也覺得很可惜，他說：「冇辦法啦！就當上咗一場非常非常非常寶貴嘅課，蝕咗幾多錢呢啲傷心嘢就唔講喇！小朋友唔跌唔大，跌咗先知道有幾痛，下次小心啲，攞經驗囉，想東山再起，但要再搵多啲錢，根基再穩陣啲先，再慢慢打多啲江山。」

談到MIRROR成員做生意似乎沒有成功個案，是否也覺得不太適合？他說：「好多人做生意都未必成功，不單止MIRROR，所以先要學，如果得就好好彩。」問阿Dee可有關心隊友吳保錡被「脫粉」？他說：「有關心佢，佢好好，知道佢𠵱家經營一啲自己嘅嘢，希望佢成功，其實佢都冇消失過，只係未出嚟，好似我咁好耐冇見過大家，唔覺得被佢連累，我都冇問題，可以身光頸靚出嚟。」

同場的林明禎可有與緋聞男友呂爵安（Edan）的隊友打招呼？她則說：「真的不認識。」她表示最近除忙於在香港拍廣告，也要到台灣及馬來西亞工作，她說：「4月會到馬來西亞拍攝恐怖片，在偏僻小島逗留1個月，不用穿性感泳衣，挑戰都好大，所以也很期待。」問是否沒有時間拍拖？她說：「工作忙，問工作，放過我吧！」

（即時娛樂）