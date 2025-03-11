莊子璇指爸爸清醒惟說話欠邏輯 周奕瑋籲赴日旅遊準備防災包 (14:59)

去屆港姐冠軍莊子璇昨晚（10日）出席一個活動，與現場觀眾玩遊戲，表示有機會都想唱歌表演，稍後會跟老師學唱歌，多一技傍身，盼有機會登台搵真銀。她說：「現在還單對單學戲，堂費雖然貴，但要打好個底，因機會是留給有準備的人。」半年沒拍劇的她，現在拍飲食節目《香港原味道》，盼盡快入組拍劇，指充實一點才不會胡思亂想。

問到爸爸目前病情？她說：「好了一點，大家一齊照顧他。（幾時可以出院？）醫生說要觀察一段時間，我昨（前）日去探他，他是清醒，但說話有點不合邏輯，不明他說什麼，可能他早前不聽話自己拔喉。（有說情况何時好轉？）都要觀察多一星期。」她坦言心情有受影響，但工作時都會投入去做。

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周奕瑋聯同潘靜文（Sherman）擔任大會司儀，今次是他們繼2年前無綫台慶後再合作，笑言希望有默契，Sherman大讚對方雖然做過很多大騷司儀及不同節目，但依然謙虛，值得後輩學習。周奕瑋否認是前輩：「在我眼中，Bob（林盛斌）和陸浩明等才是前輩。」

周奕瑋指最近有很多搵真銀司儀工作，並透露正籌備再去日本拍旅遊節目。對於盛傳日本7月會發生大地震，他說：「我一直有留意日本新聞，還睇科學報告和數據，幾時要注意多少少，事前做多些資料蒐集，等自己可以安心，但地球變化及天氣難以預測。我亦提醒身邊朋友去日本，要帶備防災包，和下載日本警報App。」喜歡去日本旅行的Sherman直言，想跟周奕瑋去拍旅遊節目，說：「有地膽帶路相信會更好玩。」

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（即時娛樂）