奪命提示｜劉穎鏇從演8年喊得最甘 張振朗「踢出新高度」 (15:09)

由文偉鴻（Jazz）監製的全新動作懸疑劇《奪命提示》，將於3月17日（周一）播映，該劇演員有陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗、郭柏妍、林子善、呂珊、樊奕敏和區明妙等。

翡翠台黃金時段及官方社交平台，連日來發布宣傳短片，除了繼續有大量動作場面，還有感性、談情及輕鬆惹笑等不同元素場口！昨晚（10日）發布最新宣傳片段，主角是首度演情侶的張振朗及劉穎鏇（Tiffany）。

張振朗在最新宣傳片中，除展現了踢腿神功，其中一幕「蟹爬大髀」，張振朗「既愛且恨」的誇張演繹，加上孖煙囪裝束，相當搶鏡。張振朗在宣傳片笑言，搞笑場口成功要訣之一竟然是拉筋，他笑言：「估唔到拉咗筋，除咗喺拍動作嘅時候用得著，拍搞笑嘅場口，都能夠大派用場。」

Tiffany指除了要挑戰更多和更高難度場口外，還要應付內心戲及喊戲，她接受TVB.COM訪問時坦言，今次是她8年拍劇生涯以來，喊得最多的一部劇集：「今次要喊嘅次數同程度，係突破晒咁多年以嚟嘅經驗。」Tiffany表示隨經驗累積，自己確實比以前容易理解及進入狀態，並謂今次要特別感謝監製Jazz的循循善誘，以及拍檔張振朗的用心交流。

她說：「每次我哋拍呢啲感情戲，Jazz都會特別令到成個氣氛好安心，佢拍之前會問我哋係咪熟晒對白、係咪Ready好，只要我哋Ready好就即刻拍，咁樣令我哋演起上嚟都有信心。至於振朗，呢套劇我哋好多場口一齊拍，好多時都會事先溝通咗先，可能係度吓嘢又或者分享大家對唔同場口睇法，我哋好踴躍討論點樣可以令成場戲更加好，會加好多細位同埋Jam啲嘢出嚟，等啲有情緒嘅戲分可以更有Support。」

（即時娛樂）