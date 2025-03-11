痞子無間道｜朱敏瀚性情突變 扑暈周嘉洛 韋家雄演活雌雄同體曬演技 (15:36)

由陳耀全監製的《痞子無間道》結局周，周五（14日）晚會一連2小時播映大結局。《痞子》踏入結局周後，本周打後的每一集，會揭曉其中一個角色隱藏身分！昨晚（10日）播出的第20集，便揭出了「哨牙珍」（何泳芍飾）的真正身分原來是奸角屠誅（關偉倫飾）的親生女，更是歌蓮神教聖女，地位比起「堂主」翰保及虔誠信徒般鬥（韋家雄飾）還要崇高！

為了向費仁（周嘉洛飾）報殺父之仇，「哨牙珍」與翰保及般鬥結盟！另費仁與符玲（陳瀅飾）幾經波折終於成親，不過2人婚宴現場最終演變成靈藥「忘鳥之心」的爭奪擂台，哨牙珍派、思朗（麥美恩飾）派及一眾村民你爭我奪，場面混亂。

其間公子（朱敏瀚飾）突然性情大變，除對阿強（JW飾）大呼小叫，還扑暈費仁兼偷去費仁收藏起來的「真‧忘鳥之心」，加上公子異變前曾神色詭異地對鏡子自言自語，令網民掀起《痞子殿下》集體回憶，懷疑朱仔與第一季一樣人格分裂。

來到結局周，眾綠葉演員繼續各有發揮，昨晚一集最搶焦的，是飾演般鬥的韋家雄。劇情講述般鬥之前因誤信費仁，用了假的秘笈練「徐意神功」，結果走火入魔搞到不男不女，一時是陰聲細氣的「造作女」、一時是粗聲粗氣的「霸道男」、一時又變回般鬥本人。

由於「造作女」與「霸道男」不時爭執、更一度玩「自摑」又鬧又喊，被煩至「嗡口嗡鼻」的般鬥不時要出手主持公道。為了演活這一男一女的分別，韋家雄經常要一秒間遊走「掩嘴陰笑」及「張牙舞爪」兩種極端狀態，還要不時眨眼及Chok頸去強調角色的失控感。

韋家雄接受TVB.COM訪問時笑言，要多謝戴耀明及黃建東給予靈感：「監製同我想營造到呢對男女好煩，都諗咗好耐應該點演，之後演演吓覺得戴耀明同建東劇入面嘅角色夠晒煩，就決定以佢哋做原型，結果出嚟效果都唔錯，至少突顯到呢一男一女嘅分別。」

（即時娛樂）