我家有囍事｜梁茵演「拜金女」色誘林德信 防男友偷歡有妙計 (16:06)

梁茵（Kiko）有份參與的HOY首個微短劇《我家有囍事》播映中，她與林德信、林穎彤在劇中的三角關係，成為網民熱話。為滿足追劇觀眾，逢周日會推出一氣呵成版，讓觀眾一次過睇足10集，過足戲癮。

戲中演「拜金女」的Kiko為自己角色平反，更加分享箍住男朋友的妙計：「今次我飾演嘅角色叫做愛美麗，聽個名就知道好貪靚啦！同我之前呢個角色都有少少類似，都係拜金主義嘅女仔，一見到Alex（林德信）呢一類太子爺，可愛得嚟又迷人，又有錢又靚仔加上聲線溫柔，所以喺裏面我係會有幾幕色誘佢，本來諗住可以同佢開花結果，所以成個關係都係我Lead住佢嘅！ 」

梁茵拍劇常演拜金女角色，現實中，她對防止男友偷歡也有獨特方法：「要得閒幫佢放電囉，呢個係令到關係走得更遠嘅方法，得閒同佢做運動呀... 我嘅意思係跑步。我嘅角色雖然好豪放，但我其實係冇咁主動，以前覺得呢啲嘢，應該係男仔做嘅，但𠵱家男女平等，有時真係要為伴侶炮製浪漫驚喜。」

梁茵除了幕前工作，她還擔任餐廳實習店長，希望將來有機會開舖：「個個都以為做店長唔使做，最忙都係佢！我之前做過侍應同埋樓面，唔係想像中咁易，我哋本身從事演藝，突然要轉去另一個行業，我哋花費時間比其他人多，亦都要長期努力，先至可以得到別人認同，自己開舖頭就係我終極目標，亦都有幾位Partner喺度協調，希望早日成事。」

（即時娛樂）