許靖韻佛山站巡唱勁感觸 預告寫新歌 盼香港開騷 (16:28)

許靖韻（Angela）日前於佛山完成今年巡演首站，音樂會上，Angela除了唱出多首代表作，更向Fans深情剖白，分享這2年巡演心路歷程，又預告已密鑼緊鼓準備新歌，更希望今年在港開騷。

Angela內地巡迴音樂會佛山站，對她來說別具意義，Angela坦言這個音樂會，就如她這段時間的精神食糧：「佛山站騷特別不捨，因為呢個巡演好似陪伴咗我都1至2年，好似係我呢一段時間嘅精神食糧，每次見到歌迷都係期待，好多謝佢哋一路畀呢個期待我，多謝佢哋陪伴。」她直言雖然很多人因翻唱作品認識她，但她希望大眾記住：「我係歌手許靖韻。」

談到今年計劃，Angela透露正製作新歌，目標是突破慘情歌路線，她說：「想出慘情歌以外多啲唔同類型嘅作品，可能會係比較Band sound類型。我諗5、6年前有出過，《琢磨》同埋《被討厭的勇氣》，可能係一啲比較正能量嘅歌，𠵱家仲係製作當中，希望今年可以多啲唔同類型，快歌又得。」她又提到自己一直有寫歌，並希望今年有機會推出至少一首自己寫的作品。

此外，在香港開騷亦是她今年目標之一：「好多年冇喺香港開騷，當然好想，因為一路巡演時候，見到好多留言，問幾時會有香港站？會唔會有香港場？自己都好希望，亦都一路有同公司溝通，希望今年實現到。」

（即時娛樂）