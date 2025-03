歐陽萬成預告下次返港做騷？ 跟周潤發集郵：好高興有機會傾一傾 (17:23)

美籍港人兼棟篤笑藝人歐陽萬成(Jimmy Oyang),憑棟篤笑在全球受歡迎,日前他返港跟黃子華及鄭詩君飯敘歎潮州菜,引起網民熱話,不少網民希望Jimmy快在港舉行棟篤笑或者和黃子華合作一齊開騷。

今天(11日)Jimmy再在社交平台,貼出和影帝周潤發合照,「An honor to hang with the legend Chow Yun Fat(好榮幸可以和傳奇的周潤發一齊),好高興有機會同發哥傾一傾,Just two guys from Hong Kong(兩個香港人)!」

至下午2點半左右,Jimmy再更新Ig,原來他要離港:「今日最後一日喺香港,真係玩得好開心,𠵱家要飛去上海,thank you everyone!Hong Kong still feels like home,you know I haven't been back in 8 years. The food is great,it's safe,it's convenient,大家真係好welcome,thank you大家,發哥﹑子華﹑星爺都係,thank you,你哋真係好welcome我,我覺得真係好好,同埋香港嘅電影,啱啱睇咗《破‧地獄》,真係好好睇,very good,It's just an amazing city,下次再返嚟幫你做個騷啦﹗我會多返嚟一啲。」

