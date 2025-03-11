歐陽萬成預告下次返港做騷？ 跟周潤發集郵：好高興有機會傾一傾 (17:23)

美籍港人兼棟篤笑藝人歐陽萬成（Jimmy Oyang），憑棟篤笑在全球受歡迎，日前他返港跟黃子華及鄭詩君飯敘歎潮州菜，引起網民熱話，不少網民希望Jimmy快在港舉行棟篤笑或者和黃子華合作一齊開騷。

今天（11日）Jimmy再在社交平台，貼出和影帝周潤發合照，「An honor to hang with the legend Chow Yun Fat（好榮幸可以和傳奇的周潤發一齊），好高興有機會同發哥傾一傾，Just two guys from Hong Kong（兩個香港人）!」

至下午2點半左右，Jimmy再更新Ig，原來他要離港：「今日最後一日喺香港，真係玩得好開心，𠵱家要飛去上海，thank you everyone!Hong Kong still feels like home,you know I haven't been back in 8 years. The food is great,it's safe,it's convenient，大家真係好welcome，thank you大家，發哥﹑子華﹑星爺都係，thank you,你哋真係好welcome我，我覺得真係好好，同埋香港嘅電影，啱啱睇咗《破‧地獄》，真係好好睇，very good，It's just an amazing city,下次再返嚟幫你做個騷啦﹗我會多返嚟一啲。」

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（即時娛樂）