陳慶嘉談電影市道前景 樊家駿執導新戲 男角屬意吳慷仁 (18:30)

由新晉導演陳思樣執導、陳慶嘉監製的《海不揚波》，以及樊家駿執導、林淑賢監製的《不明事件》，入圍今屆「香港亞洲電影投資會（HAF）」的「發展中項目」（IDP），透過IDP尋找投資者。

樊家駿表示《不明事件》是驚慄片，講述探員「邱健」調查屍體發現案，逮捕疑犯後，突然喪失辨認臉孔能力，但換來洞悉他人內心的黑暗本能，在愈追尋失蹤母親的真相，愈被黑暗力量控制。製作費約1000萬，男主角屬意吳慷仁。

他坦言在目前電影進入寒冬期下，也憂慮難找到投資者，但電影涉及特技效果及有很多動作場面，成本不能再減；反而監製林淑賢不太擔心投資者問題，指現在有途徑助項目開拍，例如政府融資計劃等，但她亦感慨今時不同往日：「現在千幾萬可能已經是大budget，但10年前，千幾萬根本算不上什麼！」

畢業於香港浸會大學電影學院碩士的陳思樣，2024年已將《海不揚波》片拍成短片，講述2個在海邊一起生活、成長的少年：「戲中講他們18歲及識講閩南話，所以沒什麼經驗的演員，我也可以接受。」

問資深電影人陳慶嘉如何助她達成電影夢？他說﹕「我從沒寫及觸碰過關於少年成長及曖昧關係的題材，但《海》片有趣之處在於介乎親情、恩情和少許愛情，他們成的長變化、出海捕魚過程及男性力量會好好睇。製作費可大可少，600至1000萬，現在開戲是很困難，但有信心有投資願意投資。」

陳慶嘉身兼監製、導演、編劇，參與過的電影包括《英雄本色》、《野獸刑警》、《絕世好Bra》、《戀情告急》和《我談的那場戀愛》等，問到現在電影市道是否最差？他說﹕「以為2000年是最困難，盜版猖獗加上外埠市場萎縮，重創香港電影業，怎料現在更慘！當年製作費縮減，仍不停有人開戲，始終市場有需求。（前景如何？）整體是悲觀，但在最困難時，我和陳嘉上都傾過，他跟我說﹕『使乜咁擔心，電影最興旺時候，我們都係2年先拍一部戲。』」

常說要培育新人，但新晉導演都沒機會開戲？他說﹕「政府已好好，獲幫助下每年最少有10幾部電影開拍，包括融資、資助及首部劇情片，現在又有些過往沒投資過電影的投資者，例如最近上映的《看我今天怎麼說》，當中有利氏家族基金，只要題材有意思，我覺得獲一些非專業投資者支持。（難回復黃金年代？）都不是，70年代都一樣好慘。」

說到電影目前出現極端現象，《九龍城寨之圍城》和《破‧地獄》票房破億，其他電影票房卻慘淡收場？陳慶嘉說﹕「全世界都是這樣，《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）席捲全球，其他電影都輸，不是分薄問題，是太大距離，要做到拉平均少少，市場才健康。」

（即時娛樂）