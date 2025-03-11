容祖兒預告下次香港開騷首選啟德 自掏腰包掃謝霆鋒個唱飛 (19:45)

容祖兒（Joey）相隔6年再參與設計首飾系列，今天（11日）於銅鑼灣舉行發布會，吸引了大批粉絲到場支持。Joey以歌曲《我的驕傲》歌詞"SEE ME FLY"為首飾系列命名，希望大家能擁抱自己夢想及發放正能量。

老闆楊受成承諾捐出總銷售部分收益予「容祖兒慈善基金」，Joey表示打算將善款邀請小朋友到戲院觀賞電影《哪吒之魔童鬧海》。

被大會主持問到於謝霆鋒及關智斌（Kenny）之間，二選一合演婚嫁廣告，她表示寧選擇Kenny，問為何不選謝霆鋒？她說：「點同偶像結婚呀？同Kenny感情就可以轉化到結婚廣告，因為呢啲廣告通常都要頭貼頭，我同Kenny做呢類動作，唔會過分尷尬，但同謝霆鋒做，我驚畀佢一鎚質落嚟！」她透露已自掏腰包買了很多謝霆鋒演唱會門票，她表明不會浪費員工福利，每日會去現場，問屆時可會擔任嘉賓？她即道：「唔會，佢20幾年冇開騷，呢個時間完全屬於佢嘅，我亦十分期待。」

問Joey可希望成為於啟德體育園主場館開騷的首位香港女歌手？她明言：「唔使做第一嘅！能夠可以企喺呢個台上面，我覺得已經足夠，開幕時都算做咗第一個，係咪先？都覺得係我其中一件最榮幸嘅事。」

問何時在香港開騷？她坦言：「其實我有問過，唔會喺今年，總之50歲之前開到騷啦！唔使擔心，首選都係啟德，有新鮮感嘛！」

對於在《聲生不息‧大灣區季》與周筆暢合照表現親密，惹來網民對2人關係有遐想，她沒好氣道：「我哋真係friend咗，節目《乘風破浪》及《因為是朋友呀》都有同場，當時佢可能壓力大﹑太緊張，今次合唱多咗，大家放輕鬆溝通多咗，發現佢原來都低低地，都係同頻。佢哋好鍾意炒呢啲無謂CP，我覺得冇所謂，最重要大家開心，合作愉快最重要，仲認識一個思維差唔多嘅好朋友。」

（即時娛樂）