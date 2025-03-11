紅豆｜任達華孖龔慈恩謝票 盧慧敏演空姐角色獲觀眾認同 (19:55)

獲2024中美電影節「金天使獎」和2024倫敦東亞電影節閉幕電影等榮譽的溫情電影《紅豆》，上映一個多星期，獲各界好評，而《紅豆》亦同時獲選入第28屆索諾瑪國際電影節。

日前導演鄒穎聯同任達華、龔慈恩，趁3.8婦女節出動，去到不同戲院謝票，與觀眾們互動，任達華說：「甜品有很多，但我覺得紅豆沙應該去得更遠，去世界各地更多地方，讓大家除了欣賞美食之外，更欣賞到這部充滿感情的電影。」任達華笑言，甚多觀眾看《紅豆》的前後，真的會去吃紅豆沙，甜在心之餘，糖分也升高了，他說：「大家也應該將這顆甜放在心中，令人與人之間維繫得更好。」

有現場觀眾問任達華，為何在戲中對女兒鄧麗欣（Stephy）大仇口？龔慈恩說：「他是大男人，不是大仇口。」任達華說：「潮州男仔好顧家庭，但是頗大男人，是傳統重男輕女，辛苦媽媽，如果生第一個是，辛苦了，第二個是女，辛苦了，第三是女，辛苦了，因為以前家庭要工作，屋企都希望有個男仔幫到家庭，他們24小時不停工作，不停照顧家庭，只是不懂用口說出愛意。」

盧慧敏（Amy Lo）前天（9日）亦與導演結伴謝票，現場觀眾除了讚賞電影劇本好，亦有觀眾直接讚賞Amy將角色演繹得好，令觀眾留下美好印象。

（即時娛樂）