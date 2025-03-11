「六合彩之父」夏春秋離世 吳君如：我最愛嘅老豆走咗喇 (23:39)

江美儀在社交平台上載跟冬叔合照：永遠懷念 你的笑臉 你的笑話你的幽默」。（網上圖片）

有「六合彩之父」稱號的夏春秋（冬叔/原名吳錦泉）離世，享年93歲。今晚夏春秋女兒吳君如在社交平台泣告父親死訊：「我最愛嘅老豆走咗喇」。冬叔主持六合彩直播由1976-1993長達17年，形象深入民心。江美儀對前老爺冬叔過身，給吳君如留言：「願冬叔離開苦得樂 往生淨土 南無地藏王菩薩 保重」。「六合彩之子」蔡國威感難過，他回覆《明報》：「剛剛透過媒體見到消息，希望冬叔家人節哀，保重。呢幾年好少喺公開場合遇上冬叔，但喺我印象中佢係一位非常非常值得我哋尊重嘅前輩，好好人，好專業。幾次合作做六合彩都提點同分享咗好多技巧畀我，令我獲益良多，我會繼續努力做好六合彩，不負佢『六合彩之父』嘅名。好唔捨得佢，永遠懷念。」鄭秀文、呂爵安、張繼聰、梁詠琪等皆悼念並安慰吳君如。

夏春秋1950年代加入娛樂圈，當年他加入業餘話劇團並兼文員工作，後來加入麗的映聲成為播音員。冬叔有段時間為養家而離開娛樂圈，做過酒樓、酒店、夜總會等工作，1969年重投娛樂圈效力麗的電視到亞洲電視，成主要演員拍過很多電視劇，觀眾印象最深刻是《六合彩》直播主持，因此有「六合彩之父」、「財神」之稱; 他同時有參加不少電影演出，他退休後也有客串電影演出。

冬叔育有三子女，跟君如感情特別要好，對女兒在電影圈成就感自豪。他讚君如由細到大也很孝順，大家稱他為「吳君如老竇」感開心。他受訪時曾說：「我一生最大嘅成就，就係生咗吳君如。」當年吳君如中學畢業後加入娛樂圈是冬叔穿針引線，被TVB藝員訓練班收錄，之後的發展是任由她自己發揮，他也幫不上忙。

（即時娛樂）