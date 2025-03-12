梁詠琪分享1日全職師奶行程 由朝忙到黃昏至有Me Time (15:14)

梁詠琪（Gigi）2011年與西班牙籍丈夫Sergio結婚，2015年誕下女兒Sofia，Sofia轉眼已10歲大。Gigi不用工作時，除了打理童裝生意，就是照顧丈夫和女兒。她昨天（11日）在社交平台分享作為一名全職師奶的一天行程影片，她留言︰「不用工作時的快樂小日子。日常不用為事業忙碌之時光，會盡量回歸家庭生活，享受做個快樂煮婦和媽咪，而最後一個環節... 當然也是每個阿媽最珍惜的時間啦﹗全職師奶之日常：送上學、嘆早晨咖啡、送午飯便當、巡視童裝業務、相約友人飲茶、買餸、接放學、煮飯 。最後是一整天最期待的Me Time」

影片中的Gigi一早就送女兒上學，然後一個人去歎咖啡，再去學校送午餐給女兒。完成早上的工作後，Gigi相約朋友飲茶，再返回其開設的童裝店打理業務，然後到街市買菜，順便跟舖頭內2隻貓店長玩耍。鏡頭一轉，到了Sofia的放學時間，Gigi準時去學校接女兒放學，然後一起回家。雖然家中有兩位工人姐姐，Gigi仍親力親為，洗菜、煮飯，煮好後叫女兒來試食。Sofia吃了一口後立即瞪大雙眼，高興地轉身走出鏡頭。黃昏時，Gigi坐在家裏能眺望維港景色的巨型露台編織、與愛犬玩耍，享受一個人的時光。

（即時娛樂）