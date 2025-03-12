痞子無間道｜陳瀅演虐心分手戲獲讚 周嘉洛塗黑臉扮成熟 (15:46)

周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚及王灝兒（JW）主演的TVB劇集《痞子無間道》後晚（14日）大結局，將一連播出2個小時。昨晚一集除了符玲（陳瀅飾）自認是思春（馬海倫失蹤的女兒）、費仁（周嘉洛飾）原來是符玲的前夫大飛、以及曹永廉飾演的神秘Big Boss袁雨就現身外，費仁與符玲竟然是親生兄妹。當年大飛就是因為不想符玲承受二人是親兄妹這個打擊，與公子（朱敏瀚飾）夾計假死令符玲死心，大飛自己則借助忘情酒之力忘掉一切。當費仁吃完「忘不鳥之心」憶起一切後，為了令符玲死心，再度狠下心腸拋棄符玲。

陳瀅拍攝長達兩分半鐘的爆喊分手戲時，情緒波動比較大，她演出被狠心分手時的難以置信、死𦧲、悲痛落淚、可憐含淚否認、歇斯底里爆喊，再到哭着跪求，多達7種情緒力，獲觀眾稱讚演技有進步。陳瀅曾表示為這場戲拍了兩個版本，她昨晚在社交平台上載另一個哭得更慘、嘉洛表現更激動的版本，獲網民表示這個版本雖然因與劇情不太配合被刪走有理，但兩人的演出均是超水準。據知，兩位主角在拍攝當日齊齊閉關，培養情緒。另外，嘉洛在昨晚一集中的大飛造型在正式拍攝前曾試了多個形象。監製最後決定為外表太Baby Face的他加強男人味，與梳化團隊決定油黑其臉部，令他看起來有多一點滄桑感，配合大飛這個角色。

（即時娛樂）