葉童一時未適應新戲以手機拍攝︰習慣看鏡頭角度自我調整 (16:22)

葉童、監製陳果日前接受HOY主播王凌燕訪問,暢談新戲《淺淺歲月》拍攝點滴。陳果分享邀葉童演出原因:「我們是1980年代成長的一代,我未曾與葉童合作。今次她演一個中年女子,有對子女有個家庭,但離婚收場,我覺得其他演員可能已演得太多,發現葉童未曾演過這種角色。」葉童表示演出這套戲給她很多感受︰「好像夫妻間的關係,我覺得每個人多多少少都會想,到底我的另一半有沒有第三者呢?或者我經常出外工作,他會不會懷疑我有第三者呢?婚姻裏有不同誘惑,很多人也曾遇過。戲中的我與子女的關係,我與女兒演那一場戲,事後我自覺很多時與家人,例如跟媽媽說話,都十分倔強,即是好像跟家人不用客氣那樣子,不知這種算不算是一種愛的表達。」

謝君豪在戲中飾演葉童的丈夫,葉童讚拍檔很棒:「我們很有默契,加上他真的給我信任,我覺得有這個對手,我會感到很放心,很信任地互相交戲給對方。有一場戲講述他入了醫院,雖然已分開,但因為我從小已青梅竹馬,所以談話時不用特別客氣。」她被問到可會如角色一樣照顧出軌的另一半時說︰「這件事未發生在我身上,所以我未知道。我覺得我可理解角色的想法,很多關係都由一些過往維繫,所以我覺得他們一起成長的過往,對他們是一件很重要的事,這也解釋何以他們後來的關係更勝當年。其實我覺得那段所謂出軌,其實已不是最重要的事了,只不過是人生中某段時間,大家選擇不同了,所以發生了那件事,但他們曾經建立的感情都仍然存在,所以角色會有『陪你走完這段路』的感覺。」

《淺淺歲月》的英文戲名《True Love, for Once in My Life》,陳果談到對這個英文戲名的看法時表示懷疑︰「當然,這種關係如葉童所說,是建立於微時的,他們的情感並非就一剎那。他們擦出愛火前,有很深的交情,然後一起成長,這是情感上的問題。愛情或情感比較重要呢?我覺得有時可能情感會跨越愛情。」葉童覺得這種感情是存在的:「我覺得很多人都有這種信念,才會選擇一段婚姻或者一段感情,肯定會有一種很強烈的感覺,是這個人從來沒有感受過的,才會願意繼續去維繫。他一定會有很多不同經歷,但所有經歷都無法取代這段感情的時候,這段感情就會是唯一的一段了。我覺得不止我,很多人都是這樣子吧!」

電影以手機拍攝,葉童坦言需要適應︰「因為我習慣看着鏡頭的角度去作出自我調整,我們今次轉用手機拍攝模式,它真的太細小了,我真的不知道監製或導演將手機放在哪兒。這樣有好有不好,好處是我不用理會攝影機放在何處,我只是負責演戲而已,壞處是我真的不可預測結果是怎樣。」陳果就說:「時下隨處人人在看手機或拍攝,基本上沒人留意我們 ,反而街上拍攝會比較自然。」

