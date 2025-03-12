葉童一時未適應新戲以手機拍攝︰習慣看鏡頭角度自我調整 (16:22)

葉童、監製陳果日前接受HOY主播王凌燕訪問，暢談新戲《淺淺歲月》拍攝點滴。陳果分享邀葉童演出原因：「我們是1980年代成長的一代，我未曾與葉童合作。今次她演一個中年女子，有對子女有個家庭，但離婚收場，我覺得其他演員可能已演得太多，發現葉童未曾演過這種角色。」葉童表示演出這套戲給她很多感受︰「好像夫妻間的關係，我覺得每個人多多少少都會想，到底我的另一半有沒有第三者呢？或者我經常出外工作，他會不會懷疑我有第三者呢？婚姻裏有不同誘惑，很多人也曾遇過。戲中的我與子女的關係，我與女兒演那一場戲，事後我自覺很多時與家人，例如跟媽媽說話，都十分倔強，即是好像跟家人不用客氣那樣子，不知這種算不算是一種愛的表達。」

謝君豪在戲中飾演葉童的丈夫，葉童讚拍檔很棒：「我們很有默契，加上他真的給我信任，我覺得有這個對手，我會感到很放心，很信任地互相交戲給對方。有一場戲講述他入了醫院，雖然已分開，但因為我從小已青梅竹馬，所以談話時不用特別客氣。」她被問到可會如角色一樣照顧出軌的另一半時說︰「這件事未發生在我身上，所以我未知道。我覺得我可理解角色的想法，很多關係都由一些過往維繫，所以我覺得他們一起成長的過往，對他們是一件很重要的事，這也解釋何以他們後來的關係更勝當年。其實我覺得那段所謂出軌，其實已不是最重要的事了，只不過是人生中某段時間，大家選擇不同了，所以發生了那件事，但他們曾經建立的感情都仍然存在，所以角色會有『陪你走完這段路』的感覺。」

《淺淺歲月》的英文戲名《True Love, for Once in My Life》，陳果談到對這個英文戲名的看法時表示懷疑︰「當然，這種關係如葉童所說，是建立於微時的，他們的情感並非就一剎那。他們擦出愛火前，有很深的交情，然後一起成長，這是情感上的問題。愛情或情感比較重要呢？我覺得有時可能情感會跨越愛情。」葉童覺得這種感情是存在的：「我覺得很多人都有這種信念，才會選擇一段婚姻或者一段感情，肯定會有一種很強烈的感覺，是這個人從來沒有感受過的，才會願意繼續去維繫。他一定會有很多不同經歷，但所有經歷都無法取代這段感情的時候，這段感情就會是唯一的一段了。我覺得不止我，很多人都是這樣子吧！」

電影以手機拍攝，葉童坦言需要適應︰「因為我習慣看着鏡頭的角度去作出自我調整，我們今次轉用手機拍攝模式，它真的太細小了，我真的不知道監製或導演將手機放在哪兒。這樣有好有不好，好處是我不用理會攝影機放在何處，我只是負責演戲而已，壞處是我真的不可預測結果是怎樣。」陳果就說：「時下隨處人人在看手機或拍攝，基本上沒人留意我們 ，反而街上拍攝會比較自然。」

（即時娛樂）