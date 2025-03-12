中村雅俊對42年前校服粉絲印象深刻 盼個唱再見當年歌迷 (16:34)

出道50年的日本殿堂級歌手中村雅俊，早前接受HOY主播王凌燕訪問，宣傳即將舉行的香港演唱會。他說：「42年前開了香港演唱會之後，沒想過可以再開，42年是很長時間，現在可以再舉行演唱會，非常開心，我很想做一個報答香港粉絲的演出。」

談到印象深刻的香港粉絲，中村雅俊表示：「42年前做演唱會時候，觀眾席最前排有4個女生，不知她們是高中生還是中學生，她們穿了白色校服，很努力的跟著唱和應援，其中2個在看完那個演唱會後，去了日本看我的演唱會，所以我知道，有香港的粉絲專程來看我的演出，我覺得非常開心。（這次再看的話，她們可能已成為媽媽了？）已經是42年前了，除非她們再次穿白色校服出來...不知道她們現在會否再來看我的演出，但我也想當年曾經來看我的人，現在還會來看我嗎？只是想像也是幾開心的事。」

中村雅俊2011年曾來過香港演出，他回憶說：「那個為日本311大地震的活動，由成龍監製，請了很多亞洲不同歌手齊集香港，我記得是4月1日，另一位也從日本過來的是千昌夫，當年他的歌曲《北國之春》，在亞洲很多人認識，所以就覺得為什麼會找我呢？

那時才知道自己的歌曲，被香港歌手改編之後，這些歌曲也給予大家勇氣，鼓勵到大家，那時候就有機會跟香港歌手同台演出。那時候令我感到最驚訝的，這類型的慈善活動，香港大部分的電視台及電台，竟然會轉播或直播，在日本很少有這樣的情况。在海外地方，可以為日本賬災，做這樣的慈善音樂會，然後所有傳媒都播放，這種事情沒有想過，覺得香港很厲害。（還記得那時候是與郭富城同台合唱嗎？）我記得，那時我們同台演出，穿著大會T恤獻唱，我們分唱了副歌部分，也是很開心體驗。」

（即時娛樂）