鄧麗君離世30年 龍婷王靜5.5合作開騷 向偶像致敬 (18:16)

龍婷是鄧麗君「小」歌迷，因為在她幾歲的時候，已乘坐爸爸單車後座，懂唱家傳戶曉的《甜蜜蜜》。（鍾偉茵攝）

一代巨星鄧麗君於1995年5月撒手人寰，事隔30年，其溫婉動人歌聲流傳後世影響深遠，世界各地樂迷對她非常懷念。參加《中年好聲音》正式入行的龍婷，與曾經參演中國原創音樂劇《愛上鄧麗君》的女主角王靜，都視鄧麗君為偶像，2人首度聯手合作，5月5日假尖沙嘴文化中心演出《永遠的鄧麗君30周年紀念慈善交響音樂會》。龍婷與王靜一見如故，有相逢恨晚感覺，她們透過演繹多首經典金曲，向鄧麗君致敬。

龍婷是鄧麗君「小」歌迷，因為在她幾歲的時候，已乘坐爸爸單車後座，懂唱家傳戶曉的《甜蜜蜜》。到她長大後，在不同場合演出，也經常點唱這首歌，因為比較容易上口，聽和唱的人可感受開心與甜蜜。她說：「每個人都識唱和喜歡唱鄧麗君的歌，但我到了30多歲，在旺角西洋菜街的街頭表演時，才開始明白她的歌曲真正意思。當時每星期自己學唱她2首歌，過程中發覺她的唱歌方法和咬字方面，穿透力都好強。她不是唱得很大聲、很爆炸演繹，卻有一種功力，可以將歌曲在大家腦內迴旋，繞樑三日。」

龍婷預告屆時挑選唱節奏輕快的《漫步人生路》，至於經典日文歌，如果有歌迷要求，也不排除一試。

王靜表示大部分的鄧麗君作品也都熟悉兼且懂得唱，她與龍婷會各自揀選合適她們本人的心水歌單之外，亦會徇眾要求收取歌迷的意見，希望為大家帶來驚喜。問到2人誰較似鄧麗君？王靜說：「對『像』這一個字，沒有特殊的含意和意義，唱鄧麗君的歌曲是以傳承為目的。我看過龍婷的演出片段，她唱歌很好聽；而且，每個人唱歌也有自己特點和風格，只要將歌曲的精髓唱出來就可以。」王靜認為偶像的金曲聽起來似簡單，實際演繹上難度非常高，需要留意氣息和咬字。

談到音樂會，龍婷和王靜合唱《何日君再來》作為總結，她們解釋這歌有特別意義：「難得30年後有這麼好的場地和資源作配合，如果在國內演出，大多數亦以此首歌或者《再見！我的愛人》作為終結，好期待屆時可以跟歌迷大合唱。」

（即時娛樂）