葉童結婚37年談夫婦相處之道︰伴侶並非個人資產 (19:19)

葉童、謝君豪主演的電影 《淺淺歲月》以香港婚姻故事為主題，講述堅信「一生只愛一次」的靜芬（葉童飾）面對丈夫麒振（謝君豪飾）出軌及家人的不理解，最後仍以愛陪伴前夫走完人生最後一段路。《淺》監製陳果認為現代女性未必喜歡女主角靜芬對出軌前夫不離不棄的決定，但相信若她們遇上這種事，冷靜過後會像靜芬一樣寬容，願意照顧前夫。葉童說︰「婚姻對女性來說很重要，但出現第三者的時候，大家如何面對和處理？很多人覺得是很普通的事，毋須拍成一部電影，但故事道出很多女人心聲。」

今年是葉童和丈夫陳國熹的結婚37周年，她談到兩人的夫妻相處之道時表示︰「我沒刻意記住結婚幾多周年，最重要是各自給予對方多些空間。認定對方是伴侶，但對方並非你的資產。我要做多些自己喜歡的事，要有成長，大家的關係才會更鞏固。」《淺》全片由手機拍攝，葉童坦言最初不習慣：「像家庭式作業，模式要調整一下，不要執著於鏡頭和光源在哪裏，最重要做好自己和家人的戲分，其他交由導演捕捉。」自言身經百戰的陳果和議道：「我一直想嘗試用手機拍戲，因有外國導演試過。拍完後，我覺得手機拍攝方便快捷，但在技術上沒太大好處。電影工業很紮實，不會因手機而改變，但可以鼓勵一些想拍電影的年輕人在成本不足下用此方法拍攝。」

古天樂曾預計香港電影今年進入寒冬期，開戲會大規模縮減至恐怖程度。陳果坦言現在要開戲的確很困難︰「缺乏投資方投資，加上之前的疫情令大眾改變生活習慣，愛在家中看電視和手機，要令他們入戲院是有難度。現在自生自滅，這個世界自然會有人被淘汰，有人能生存下來，這是自然定律。做得幾多就幾多，沒人看就死而後生。其實政府已幫了很多，有人說現在的最大老闆是政府，因首部劇情片都是政府出資拍，再幫也不知可以幫到什麼？」葉童認為現在的觀眾愈來愈有要求，電影製作一定要精益求精。

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（即時娛樂）