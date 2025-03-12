林盛斌讚張敬軒有感恩的心 欠軒公人情 盼能好好回報 (20:27)

Bob表示張敬軒已由當年的軒仔，變成現在的軒公，但多年來仍保持感恩的心。（資料圖片）

林盛斌（Bob）日前圓夢首踏紅館舉行《The Bobfather Finale 2025》棟篤笑，為「教父系列」完成最終章，張敬軒擔任嘉賓並贈梳及髮膠給Bob。

今晚（12日）Bob在社交平台發長文感謝軒公，他表示2人認識逾20年，私下雖不是常聯絡，但每次工作或其他場合碰到時，都會互相關心﹑問候和鼓勵，Bob讚軒公是地球上其中一個最識得感恩的人。

他寫道：「因為喺個show入面，我講到有一首歌，呢20年來，當我遇上高山低谷嘅時候，我都會攞出嚟聽，就係佢嘅《My Way》。兩個月前搵佢，一個電話，佢冇問啲乜嘢，即刻應承，然後當晚佢就喺紅館嗰度，好驚喜地送咗呢隻歌俾大家。一個人能唔能夠成功，可唔可以走得更遠，其中一樣好重要嘅嘢，就係有冇感恩嘅心。」

Bob表示張敬軒已由當年的軒仔變成現在的軒公，但他多年來仍保持感恩的心：「好多好微不足道嘅事，佢都會好好記住，呢一樣亦都係我最尊重同最欣賞佢嘅地方。

總之希望大家繼續喺工作上可以多啲見面，咁即係代表大家繼續有嘢撈，精神呀！」

Bob直言欠了軒公一個大人情，希望他朝一日能好好回報給他：「最爆嘅係，你喺台上突然送俾我嗰把梳同埋噴髮膠，我唔知幾時可以用到，但係我個仔用完，佢話好好用。再一次，感謝你，能夠請到你做我嘅特別嘉賓，感恩。」

（即時娛樂）