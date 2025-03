邱傲然第2首個人單曲面世 獲AK周天衡情義相挺 大騷「彈指神功」 (21:33)

MIRROR成員於2025年輪住出歌,3月有邱傲然(Tiger)接力,碰巧於「虎媽」生日當天,推出第2首個人單曲《Live The Way I Want》,喜上加喜!《Live The Way I Want》創作班底跟處男作《Alright》一樣,由周天衡作曲、編曲及監製,Oscar填詞,Tiger除了主唱外,更參與結他Solo部分,大騷型爆「彈指神功」,更邀得「膊頭有花」的副隊長江𤒹生(AK)參與演奏及和音部分,雲集3位好兄弟義氣力挺,絕對是有情有義之作!

25歲卻擁有「老靈魂」的Tiger說:「《Live The Way I Want》顧名思義是指要過自己嚮往的生活,一場人生有很多機會都是相當難得,既然如此,我們更應該去做一些自己喜歡的事,毋須介懷這個世界怎樣看待你,因為只有做著自己喜歡的事,才會做得開心,自然而然會做得好!」

Tiger直言單是跟天衡及Oscar構思新歌時,已經興奮不已,直至錄完音後聽到製成品,聽得出自己有進步,興奮之情更是「衝上雲霄」!他說:「自己一直都喜搖滾曲風,適逢『第二小隊』將於4月12及13日在西九舉行戶外音樂會《Manifest | Wild and Gentle Live 2025》,心想在Live Show表演搖滾歌曲必定能炒熱氣氛,於是下定決心再做一首搖滾曲風的歌曲。」

既然新歌《Live The Way I Want》以過自己喜歡的生活為主題,當然少不了邀請虎仔喜歡的哥哥Jam歌:「自己今次有參與結他Solo及錄音部分,AK亦有份伴奏了一小段,因為他恰巧到錄音室去錄結他,順便幫手唱和音,整個錄音過程相當好玩,事關是跟自己喜歡的人一起玩,別具意義!」

至於MV當然要雲集Tiger最愛的東西,包括靚車、靚結他及大自然,更以紅色皮褸及皮褲上陣,在日落時分的Magic Hour在山頂上自彈自唱,加上一頭飄逸長髮,型到爆!他說:「由於小弟對車情有獨鍾,刻意在MV中加插不少有關車的元素,其中包括我修理車輛場口,忽然覺得懂得維修車輛男士份外有型。」

除了做自己喜歡的事,Tiger向「小虎隊」(粉絲暱稱)派定心丸:「《Live The Way I Want》是本年度第一首solo歌,但今年不只得一首歌,大家敬請期待。除了出歌及開騷外,去年拍攝的劇集亦準備面世,這套劇拍得很開心,也希望大家看得開心。與此同時,我最期待突破框框,希望挑戰一下演舞台劇!」

