邱傲然第2首個人單曲面世 獲AK周天衡情義相挺 大騷「彈指神功」 (21:33)

Tiger直言單是跟天衡及Oscar構思新歌時，已經興奮不已，直至錄完音後聽到製成品，聽得出自己有進步，興奮之情更是「衝上雲霄」。（大會提供）

Tiger拍MV當然要雲集他最愛的東西，包括靚車、靚結他及大自然，更以紅色皮褸及皮褲上陣。（大會提供）

MIRROR成員於2025年輪住出歌，3月有邱傲然（Tiger）接力，碰巧於「虎媽」生日當天，推出第2首個人單曲《Live The Way I Want》，喜上加喜！《Live The Way I Want》創作班底跟處男作《Alright》一樣，由周天衡作曲、編曲及監製，Oscar填詞，Tiger除了主唱外，更參與結他Solo部分，大騷型爆「彈指神功」，更邀得「膊頭有花」的副隊長江𤒹生（AK）參與演奏及和音部分，雲集3位好兄弟義氣力挺，絕對是有情有義之作！

25歲卻擁有「老靈魂」的Tiger說：「《Live The Way I Want》顧名思義是指要過自己嚮往的生活，一場人生有很多機會都是相當難得，既然如此，我們更應該去做一些自己喜歡的事，毋須介懷這個世界怎樣看待你，因為只有做著自己喜歡的事，才會做得開心，自然而然會做得好！」

Tiger直言單是跟天衡及Oscar構思新歌時，已經興奮不已，直至錄完音後聽到製成品，聽得出自己有進步，興奮之情更是「衝上雲霄」！他說：「自己一直都喜搖滾曲風，適逢『第二小隊』將於4月12及13日在西九舉行戶外音樂會《Manifest | Wild and Gentle Live 2025》，心想在Live Show表演搖滾歌曲必定能炒熱氣氛，於是下定決心再做一首搖滾曲風的歌曲。」

既然新歌《Live The Way I Want》以過自己喜歡的生活為主題，當然少不了邀請虎仔喜歡的哥哥Jam歌：「自己今次有參與結他Solo及錄音部分，AK亦有份伴奏了一小段，因為他恰巧到錄音室去錄結他，順便幫手唱和音，整個錄音過程相當好玩，事關是跟自己喜歡的人一起玩，別具意義！」

至於MV當然要雲集Tiger最愛的東西，包括靚車、靚結他及大自然，更以紅色皮褸及皮褲上陣，在日落時分的Magic Hour在山頂上自彈自唱，加上一頭飄逸長髮，型到爆！他說：「由於小弟對車情有獨鍾，刻意在MV中加插不少有關車的元素，其中包括我修理車輛場口，忽然覺得懂得維修車輛男士份外有型。」

除了做自己喜歡的事，Tiger向「小虎隊」（粉絲暱稱）派定心丸：「《Live The Way I Want》是本年度第一首solo歌，但今年不只得一首歌，大家敬請期待。除了出歌及開騷外，去年拍攝的劇集亦準備面世，這套劇拍得很開心，也希望大家看得開心。與此同時，我最期待突破框框，希望挑戰一下演舞台劇！」

（即時娛樂）