男團MIRROR的「妹豬組」姜濤﹑呂爵安(Edan)﹑盧瀚霆(Anson Lo,教主)及李駿傑(Jeremy),身在韓國拍攝團綜。教主仍抽空在社交平台跟神徒(粉絲暱稱)在Ig限時動態玩「你問我答」。

有神徒問教主何時抽時間跟「教庭」一同旅行,好想他旅行放鬆一下,Anson Lo回答:「2024年真的抽不到時間,2025年暫時本來6月有幾天假期,但家人那一段時間一早約了朋友,所以很多時候我可以,家人沒有空,家人可以,我就沒有空。退休了的教父教母生活都很充實的,希望今年內可以和教庭歐遊吧。」

另外,有粉絲問他何時會換另一個髮型?教主回答:「其實男生真的沒有太多選擇啦﹗分別﹑半All back﹑all back﹑直平陰﹑觸鬚頭﹑曲流海﹑不同髮色(上述全部試過了~),而且還未想留長頭髮,但如果有特定角色需要/作品風格,也會去嘗試的,例如:光頭。」

有人問教主會否嘗試沒有Rap的快歌,教主以英文回覆:"I mean why not?If the demo is good enough melodically,I'm all for it!(有何不可?如果Demo旋律夠好,我完全可以的。)"

